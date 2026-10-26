Женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут обратиться в Министерство юстиции, если у них возникли вопросы по оформлению документов, работе нотариусов, государственной регистрации или исполнению судебных решений. Часто люди просто не знают, куда позвонить или написать, чтобы получить нужную информацию. В ведомстве работают специальные телефонные линии и электронные адреса, по которым можно получить консультацию, подать жалобу или отправить официальный запрос.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Министерства юстиции Украины.

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Куда и с какими вопросами звонить

Минюст обнародовал несколько телефонных номеров:

+380 44 364 23 93 — многоканальный номер Министерства юстиции.

0 800 356 917 — горячая линия Государственной исполнительной службы.

+380 44 207 36 76 — сообщения о возможной коррупции в системе Минюста.

+380 44 330 05 40 — комиссия по жалобам в сфере государственной регистрации.

+380 44 330 02 44 — вопросы об апостиле и консульской легализации документов.

0 800 213 103 — контактный центр бесплатной юридической помощи.

+380 44 363 10 41 — для звонков в службу бесплатной юридической помощи из-за рубежа.

Куда отправлять письма и обращения

Обратиться в Министерство юстиции можно и по электронной почте. Для этого есть несколько адресов:

callcentre@ca.minjust.gov.ua — обращения граждан и запросы на информацию. themis@ca.minjust.gov.ua — обращения от юридических лиц. zapkor@ca.minjust.gov.ua — обращения в отдел по предотвращению и выявлению коррупции. vykryvach@ca.minjust.gov.ua — сообщения информаторов о возможных коррупционных нарушениях.

Еще один способ — подать электронное обращение через официальный сайт Минюста. Для этого нужно открыть соответствующую форму, заполнить обязательные поля и написать, с каким вопросом вы обращаетесь.

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Если удобнее отправить обычное письмо, известен почтовый адрес Министерства юстиции: 01001, г. Киев, ул. Архитектора Городецкого, 13.

Где найти информацию о судебных делах

Украинцы также могут через интернет узнать информацию о рассмотрении судебного дела. Для этого работает бесплатный сервис "Состояние рассмотрения дел". Достаточно зайти на сайт с телефона или компьютера, выбрать нужный суд, ввести номер дела, пройти проверку "Я не робот" и нажать "Поиск". Если информация уже есть в системе, она появится на экране.

Если поиск ничего не показал, сначала проверьте номер дела и название суда. Также можно попробовать найти дело по фамилии участника или дате. Иногда сведения появляются в системе с задержкой. Данные на сайте можно проверять повторно, чтобы следить за новыми датами заседаний и другими изменениями.

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