Жінка розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть звернутися до Міністерства юстиції, якщо виникли питання з оформленням документів, роботою нотаріусів, державною реєстрацією чи виконанням судових рішень. Часто люди просто не знають, куди телефонувати або писати, щоб дізнатися потрібну інформацію. У відомстві працюють окремі телефонні лінії та електронні адреси, за якими можна отримати консультацію, подати скаргу або надіслати офіційний запит.

Про це повідомляє Новини.LIVE за інформацією Міністерства юстиції України.

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Куди і з якими питаннями телефонувати

Мін'юст оприлюднив кілька телефонних номерів:

+380 44 364 23 93 — багатоканальний номер Міністерства юстиції.

0 800 356 917 — гаряча лінія державної виконавчої служби.

+380 44 207 36 76 — повідомлення про можливу корупцію в системі Мін'юсту.

+380 44 330 05 40 — комісія по скаргам у сфері державної реєстрації.

+380 44 330 02 44 — питання щодо апостиля та консульської легалізації документів.

0 800 213 103 — контактний центр безоплатної правничої допомоги.

+380 44 363 10 41 — для дзвінків до безоплатної правничої допомоги з-за кордону.

Куди надсилати листи та звернення

Звернутися до Міністерства юстиції можна й електронною поштою. Для цього є кілька адрес:

callcentre@ca.minjust.gov.ua — звернення громадян та запити на інформацію. themis@ca.minjust.gov.ua — звернення від юридичних осіб. zapkor@ca.minjust.gov.ua — звернення до відділу запобігання та виявлення корупції. vykryvach@ca.minjust.gov.ua — повідомлення викривачів про можливі корупційні порушення.

Ще один спосіб — подати електронне звернення через офіційний сайт Мін'юсту. Для цього потрібно відкрити відповідну форму, заповнити обов'язкові поля та написати, з яким питанням ви звертаєтеся.

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Якщо зручніше надіслати звичайного листа, відома поштова адреса Міністерства юстиції: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 13.

Де знайти інформацію про судові справи

Українці також можуть через інтернет дізнатися інформацію про розгляд судової справи. Для цього працює безкоштовний сервіс "Стан розгляду справ". Достатньо зайти на сайт з телефона або комп'ютера, вибрати потрібний суд, ввести номер справи, пройти перевірку "Я не робот" і натиснути "Пошук". Якщо інформація вже є в системі, вона з'явиться на екрані.

Якщо пошук нічого не показав, спочатку перевірте номер справи та назву суду. Також можна спробувати знайти її за прізвищем учасника або датою. Іноді відомості з'являються в системі з затримкою. Дані на сайті можна перевіряти повторно, щоб стежити за новими датами засідань та іншими змінами.

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