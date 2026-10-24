Женщина работает за ноутбуком. Фото: Magnific

Когда дело попадает в суд, украинцы могут самостоятельно проверять информацию о нем. Назначен ли уже судья, когда состоится заседание и появились ли какие-либо новости. Для этого не обязательно звонить в суд или ехать туда лично. Многое можно узнать через интернет за несколько минут.

Как это сделать, объяснили в Новосанжарском районном суде Полтавской области, сообщает Новини.LIVE.

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Где посмотреть информацию о судебном деле

В Украине работает онлайн-сервис "Состояние рассмотрения дел", где можно проверить каждое судебное дело. Там можно узнать, когда дело поступило в суд, кто из судей его рассматривает, на каком этапе оно сейчас находится и назначено ли заседание.

Чтобы найти свое дело, нужно:

Открыть сервис на телефоне или компьютере. В поле поиска выбрать суд, который рассматривает ваше дело. Ввести номер дела. Поставить галочку возле надписи "Я не робот", пройти проверку, если она появится, и нажать "Поиск". Просмотреть результаты. Если дело есть в системе, вы увидите доступную информацию о его рассмотрении.

При необходимости можно зайти на сайт повторно, чтобы проверить, появилась ли новая дата заседания или другие изменения.

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Что делать, если дело найти не удалось

Бывает, что человек вводит все данные, а сайт ничего не показывает. В таком случае сначала проверьте, правильно ли введен номер дела и выбран ли суд.

Если все правильно, попробуйте поискать по другим данным. Например, по фамилии участника дела или дате его поступления.

Отсутствие результатов в онлайн-системе не означает, что дела нет в суде. Возможно, нужную информацию пока не внесли в систему. Если найти ее так и не удалось, можно обратиться непосредственно в суд.

Обратите внимание еще на один момент. Информация на сайте нужна для того, чтобы люди могли следить за своими делами. Но она не заменяет официальных уведомлений из суда и процессуальных документов.

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