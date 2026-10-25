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Главная Закон Списание кредитов через суд: какие ошибки оставят человека с долгами

Списание кредитов через суд: какие ошибки оставят человека с долгами

Ua ru
25 октября 2026 12:33
Банкротство физического лица в 2026 году: какие доказательства потребует суд Новини.LIVE
Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Когда долги по кредитам накапливаются, а денег на их погашение нет, можно попробовать решить проблему через суд. В Украине существует процедура банкротства, которая может помочь избавиться от задолженности. Но судьи внимательно проверяют, как возникли долги и на что тратились заемные средства. Также имеет значение, честно ли человек рассказывает о своих доходах и имуществе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на LIGA ZAKON.

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Почему могут отказать в банкротстве

В суд обратился человек, который взял кредиты и больше не мог их выплачивать. Он объяснил, что у него большие долги, он перестал вносить платежи и не имеет имущества, за счет которого мог бы рассчитаться с кредиторами.

Должник хотел начать процедуру банкротства, чтобы избавиться от своих долгов. Но в ходе рассмотрения дела выяснились некоторые подробности.

Оказалось, что за короткое время он оформил множество микрокредитов, а часть заемных средств потратил на азартные игры. К тому же заявитель не предоставил достаточного количества документов, подтверждающих размер долгов и его финансовое положение. Суд также не получил убедительных объяснений, откуда у человека поступают доходы и как он собирается выполнять предложенный план погашения задолженности.

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В связи с этим суд отказал в открытии дела о банкротстве. Человек попытался обжаловать такое решение, но другие суды тоже его не поддержали.

Что нужно доказать, чтобы избавиться от долгов

В конце концов дело дошло до Верховного Суда. Он также согласился, что оснований для начала процедуры банкротства недостаточно.

Судьи пояснили, что одних слов о больших долгах и отсутствии денег недостаточно. Процедура банкротства создана для людей, которые действительно оказались в финансовом затруднении и хотят разобраться со своими долгами. Для этого необходимо представить документы, подтверждающие сумму задолженности, имеющееся имущество, источники доходов и причины, по которым вы больше не можете выплачивать кредиты.

Также суд обращает внимание на то, как человек распоряжался заемными средствами. Если он брал один за другим микрокредиты, тратил их на азартные игры, а затем просил списать долги, это проигрышный вариант.

Впрочем, в этом деле наличие микрокредитов или расходов на азартные игры не было главной причиной отказа. Решающим стало то, что должник так и не смог подтвердить документами основания для банкротства.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинка из-за подмены SIM-карты оказалась с чужими долгами по кредитам. Мошенники получили доступ к ее Приват24, похитили средства и взяли кредит на сумму почти 39 000 гривен. Суд встал на сторону клиентки и обязал банк списать в общей сложности более 88 000 гривен задолженности.

Также Новини.LIVE писали, как проверить судебное дело онлайн и узнать дату заседания без поездок в суд. На специальном сервисе можно найти информацию о судье, этапе рассмотрения и изменениях в деле. Для поиска понадобится номер дела и название суда.

кредиты Верховный суд банкрот долги микрокредиты
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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