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Главная Закон Обжаловали штраф в суде: должно ли государство вернуть деньги

Обжаловали штраф в суде: должно ли государство вернуть деньги

Ua ru
20 октября 2026 12:33
Отмена штрафа через суд: как украинцам вернуть уплаченные деньги Новини.LIVE
Кошелек с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут вернуть деньги за штраф, если впоследствии суд признал его незаконным. Даже если вы сами перечислили средства в бюджет, есть возможность получить их обратно. Это подтверждает дело в Хмельницкой области, где водитель сначала заплатил 20 400 гривен, а после отмены штрафа добился возврата средств. Верховный Суд разъяснил, в каких случаях можно потребовать свои деньги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебную власть Украины.

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Водитель дважды обращался в суд

Как говорится в постановлении Хмельницкого апелляционного суда по делу №686/22335/25, полицейский оштрафовал водителя за нарушение правил дорожного движения. Мужчина уплатил всю сумму, а тем временем решил обжаловать наказание в суде.

Впоследствии суд отменил штраф и закрыл дело, поскольку в действиях водителя не обнаружил состава административного правонарушения. Получилось, что штрафа уже нет, а 20 400 гривен остались в государственном бюджете. Поэтому водитель снова обратился в суд, на этот раз с требованием вернуть деньги, которые государство получило безосновательно.

Хмельницкий горрайонный суд поддержал его и постановил взыскать уплаченную сумму из государственного бюджета.

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Полиция была против возврата денег

В Главном управлении Нацполиции Хмельницкой области заявили, что водитель заплатил штраф добровольно. Мол, его никто не заставлял перечислять средства, а платеж поступил на официальный бюджетный счет.

Кроме того, в полиции считали, что мужчина поспешил с оплатой, потому что хотел избежать удвоения штрафа. Поэтому правоохранители просили апелляционный суд отменить решение о возврате средств. Однако судьи встали на сторону водителя.

Почему деньги за отмененный штраф должны вернуть

Апелляционный суд пояснил, что после отмены штрафа у государства уже нет оснований оставлять себе средства. Судьи также учли решение Большой палаты Верховного Суда от 8 августа 2023 года по делу № 910/5880/21.

Тогда Верховный Суд пояснял, что когда отменяют штраф и основание для его уплаты исчезает, человек может требовать возврата средств через суд. Такую возможность предусматривает статья 1212 Гражданского кодекса Украины. Если деньги остались у кого-то без законного основания, их можно потребовать обратно. И тот факт, что человек в свое время сам уплатил штраф, ничего не меняет.

В результате Хмельницкий апелляционный суд отклонил жалобу полиции и оставил в силе решение о возврате водителю 20 400 гривен.

Верховный суд штраф деньги оплата возврат
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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