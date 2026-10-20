Обжаловали штраф в суде: должно ли государство вернуть деньги
Украинцы могут вернуть деньги за штраф, если впоследствии суд признал его незаконным. Даже если вы сами перечислили средства в бюджет, есть возможность получить их обратно. Это подтверждает дело в Хмельницкой области, где водитель сначала заплатил 20 400 гривен, а после отмены штрафа добился возврата средств. Верховный Суд разъяснил, в каких случаях можно потребовать свои деньги.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебную власть Украины.
Водитель дважды обращался в суд
Как говорится в постановлении Хмельницкого апелляционного суда по делу №686/22335/25, полицейский оштрафовал водителя за нарушение правил дорожного движения. Мужчина уплатил всю сумму, а тем временем решил обжаловать наказание в суде.
Впоследствии суд отменил штраф и закрыл дело, поскольку в действиях водителя не обнаружил состава административного правонарушения. Получилось, что штрафа уже нет, а 20 400 гривен остались в государственном бюджете. Поэтому водитель снова обратился в суд, на этот раз с требованием вернуть деньги, которые государство получило безосновательно.
Хмельницкий горрайонный суд поддержал его и постановил взыскать уплаченную сумму из государственного бюджета.
Полиция была против возврата денег
В Главном управлении Нацполиции Хмельницкой области заявили, что водитель заплатил штраф добровольно. Мол, его никто не заставлял перечислять средства, а платеж поступил на официальный бюджетный счет.
Кроме того, в полиции считали, что мужчина поспешил с оплатой, потому что хотел избежать удвоения штрафа. Поэтому правоохранители просили апелляционный суд отменить решение о возврате средств. Однако судьи встали на сторону водителя.
Почему деньги за отмененный штраф должны вернуть
Апелляционный суд пояснил, что после отмены штрафа у государства уже нет оснований оставлять себе средства. Судьи также учли решение Большой палаты Верховного Суда от 8 августа 2023 года по делу № 910/5880/21.
Тогда Верховный Суд пояснял, что когда отменяют штраф и основание для его уплаты исчезает, человек может требовать возврата средств через суд. Такую возможность предусматривает статья 1212 Гражданского кодекса Украины. Если деньги остались у кого-то без законного основания, их можно потребовать обратно. И тот факт, что человек в свое время сам уплатил штраф, ничего не меняет.
В результате Хмельницкий апелляционный суд отклонил жалобу полиции и оставил в силе решение о возврате водителю 20 400 гривен.