Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Бывает, что из-за определенных жизненных обстоятельств кредиты не возвращают вовремя. Долг остается, а банк продолжает начислять проценты даже после того, как срок кредита уже истек. Украинцам объяснили, когда такие начисления являются незаконными и что на самом деле могут требовать от должника.

Об этом рассказал адвокат Евгений Морозов, передает Новини.LIVE.

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Когда банк уже не может начислять проценты

Допустим, человек взял кредит на два года. За это время он должен был вернуть деньги и уплатить проценты, о которых договорился с банком. Но два года прошли, а часть долга осталась.

Банк, конечно, может потребовать вернуть эти деньги. Однако продолжать начислять обычные проценты по кредиту после истечения его срока он уже не имеет права. Это касается и комиссий, которые были прописаны в договоре.

По словам юриста, банк получает проценты за пользование деньгами в течение того срока, на который выдал кредит. Когда этот срок истекает, право на такие начисления исчезает.

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Также это происходит, если банк раньше, чем предусмотрено установленной законом процедурой, потребовал досрочно вернуть кредит.

Можно ли вообще перестать платить проценты

Следует понимать разницу между процентами за пользование кредитом и дополнительными суммами за просроченный долг:

проценты за пользование кредитом человек платит, пока действует его срок.

проценты за просрочку могут взиматься, если человек не вернул долг в срок.

По истечении срока кредита банк может требовать деньги за просрочку, но уже по другим правилам.

Что решил суд

18 августа 2026 года Верховный Суд рассматривал дело № 554/3096/20, в котором встал вопрос о процентах после истечения срока кредита. Суд обратил внимание на то, что кредитор не может одновременно взимать проценты за пользование кредитом и проценты за просрочку так, как будто срок кредита продолжает действовать. Иначе получается, что банку даже выгодно, когда человек долго не возвращает деньги.

В то же время он может требовать проценты за просрочку, но это уже другое основание для взыскания. Речь идет о 3% годовых от суммы долга согласно ст. 625 ГКУ.

В данном деле банк таких требований не заявлял. Поэтому взыскивать с должника проценты после окончания срока кредита оснований не было.