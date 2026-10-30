Мужчина с документами. Фото: Magnific

Не все украинцы могут лично обратиться к юристу, даже когда помощь требуется срочно. Что делать тем, кому из-за состояния здоровья трудно выходить из дома или передвигаться по городу? Для таких людей предусмотрена возможность получить юридическую помощь по месту жительства или пребывания. Юрист может приехать не только на дом, но и в больницу или другое учреждение.

Об этой возможности сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Бесплатную юридическую помощь.

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К кому юрист может приехать лично

Если человек из-за болезни или возраста не может самостоятельно добраться до бюро правовой помощи, специалисты могут навестить его. Это называется адресной правовой помощью. Юрист приезжает лично, чтобы помочь человеку решить его правовой вопрос.

Такой визит можно организовать:

на дому;

в военном госпитале;

в доме-интернате для пожилых людей;

в учреждении для людей с инвалидностью.

Как вызвать юриста

Чтобы договориться о выезде специалиста, нужно позвонить по номеру 0 800 213 103. Сотрудники системы бесплатной правовой помощи примут обращение и сообщат, когда юрист сможет приехать.

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После согласования даты и времени специалист посетит человека по месту его проживания или пребывания и окажет необходимую юридическую помощь. При необходимости к организации такого визита могут присоединиться представители местных властей, социальной службы или сотрудник полиции.

Как узнать решение суда за несколько минут

Если вы хотите узнать, чем закончилось судебное дело, ехать в суд тоже не обязательно. В Украине работает Единый государственный реестр судебных решений, где можно самостоятельно найти и прочитать нужный документ. Для этого достаточно зайти на портал, ввести номер дела и нажать кнопку поиска. Чтобы быстрее найти решение, можно также указать название суда, дату его вынесения или вид дела. После этого останется выбрать нужный документ из списка и открыть его.

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