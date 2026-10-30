Человек работает за ноутбуком. Фото: УНИАН

Неосторожный пост в соцсетях иногда чреват серьезными проблемами на работе. Особенно если публикация касается коллег или рабочего процесса. В Украине есть случаи, когда из-за поведения в Facebook сотрудников увольняют. Однако такое решение руководства можно обжаловать. Верховный Суд рассмотрел дело преподавательницы, которая потеряла работу после конфликта со студентами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инспекцию по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

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За что преподавательницу уволили из университета

В Винницком национальном медицинском университете имени Николая Пирогова возник конфликт между доцентом и студентами. Это произошло во время выборов представителей студенчества. Впоследствии на личной странице преподавательницы в Facebook появились фотографии и видео студентов с оскорбительными и унизительными надписями. Руководство университета решило, что такое поведение несовместимо с работой преподавателя, и уволило женщину.

Основанием послужил пункт 3 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины. Он позволяет уволить работника, выполняющего воспитательные функции, за аморальный поступок, если после него человек больше не может выполнять такую работу.

Преподавательница с решением руководства не согласилась и обратилась в суд.

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Что решил суд

Университет настаивал, что публикации унижали студентов и нарушали правила поведения преподавателя. Однако суды обратили внимание на доказательства.

Суд первой инстанции установил, что заявлений студентов и результатов служебной проверки недостаточно. Не было конкретных действий, подтверждающих буллинг. Университет должен был доказать, почему женщина больше не может работать преподавателем. 30 сентября 2026 года Верховный Суд по делу № 128/2223/24 поддержал решение предыдущих судов. Увольнение признали незаконным, а доцента восстановили в должности.

Когда могут уволить за пост или комментарий

Верховный Суд указал на важные нюансы:

Обвинений недостаточно. Работодатель должен доказать, что работник действительно совершил аморальный проступок. Необходимо объяснить причину увольнения. Если речь идет о преподавателе или другом работнике, занимающемся воспитанием, руководство должно доказать, почему после такого поступка человек больше не может выполнять свою работу. За поведение в свободное время тоже могут уволить. Аморальный поступок, совершенный вне работы, также имеет правовые последствия. Каждый случай рассматривается отдельно. Поста в Facebook недостаточно, чтобы автоматически уволить человека. Необходимо учесть ее содержание и обстоятельства публикации.

Что должен проверить работодатель перед увольнением

Если руководству не понравился пост работника, необходимо выяснить несколько моментов:

Действительно ли пост нарушает закон, трудовой договор или правила работы.

Есть ли доказательства, что его опубликовал именно этот сотрудник, и при каких обстоятельствах это произошло.

Позволяет ли закон уволить человека за такой поступок.

Достаточно ли доказательств нарушения и невозможности продолжать работу.

Правильно ли оформлено увольнение и соблюдены ли все необходимые процедуры.

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