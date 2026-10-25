Мужчина работает за ноутбуком. Фото: УНИАН

Иногда возникает необходимость узнать, какое решение вынес суд по тому или иному делу. Например, если это касается вас или ваших близких, и вы хотите выяснить, чем завершилось рассмотрение. В Украине создан специальный сервис, где собраны все судебные решения. Там можно найти нужный документ даже в том случае, если номер дела неизвестен.

Как это сделать, объяснили в Новосанжарском районном суде Полтавской области, передает Новини.LIVE.

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Где найти решение суда

В Украине действует Единый государственный реестр судебных решений. На этом сайте можно самостоятельно искать и читать решения судов через интернет.

Чтобы найти необходимый документ, нужно:

Открыть реестр. Указать номер судебного дела, если он известен. При необходимости добавить название суда, дату вынесения решения или выбрать вид дела. Это поможет сократить список результатов. Нажать кнопку поиска. Выбрать нужное решение из списка и открыть его, чтобы прочитать.

Чем больше информации человек укажет при поиске, тем легче будет найти нужный документ.

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Как найти решение, если номер дела неизвестен

Бывает, что человек знает, в каком суде рассматривалось дело, но не помнит его номера. Тогда можно попробовать найти решение по другим данным. Например, указать название суда и приблизительную дату вынесения решения. Также можно воспользоваться другими полями, которые есть на сайте.

Если результатов окажется слишком много, добавьте всю известную вам информацию. Для тех, кто впервые пользуется реестром, есть отдельная инструкция в разделе «Помощь».

Стоит знать, что часть информации в судебных решениях может быть скрыта. Это связано с правилами защиты данных, доступ к которым ограничен законом.

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