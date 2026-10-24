Купюры на столе и в руке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут передавать свои сбережения кому-либо из родственников. Это касается и денег, находящихся на банковском депозите. Однако банки часто отказываются передавать вклады новым владельцам. Ситуацию осложняет смерть человека, сделавшего подарок. Один из таких споров дошел до Верховного Суда.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на решение Верховного Суда от 7 сентября 2026 года по делу №359/523/23.

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Как можно подарить деньги с депозита

Когда человек открывает депозит, банк принимает его деньги на хранение и обязуется вернуть их вместе с процентами. Подтверждением того, что средства внесены на счет, может служить договор с банком вместе с сберегательной книжкой, сертификатом или другим документом, соответствующим банковским правилам.

Если владелец депозита решил подарить сбережения родственнику, действует свой механизм. Закон позволяет дарить не только деньги, автомобили или квартиры. Подарком может быть и право получить определенное имущество или деньги в будущем.

То же самое касается депозитов. Вкладчик может передать другому лицу право требовать от банка возврата сбережений.

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Какие документы нужны для дарения

Верховный Суд обратил внимание на разницу между двумя ситуациями: когда человек дарит непосредственно деньги и когда передает право забрать их с депозита. Это разные виды подарков, и правила их оформления различаются.

Если речь идет о праве на депозит или обещании передать подарок в будущем, договор необходимо оформить в письменной форме. Без него дарение не будет иметь юридической силы.

Для дарения валютных ценностей между физическими лицами действует еще одно требование. Если сумма превышает 850 гривен, договор необходимо заверить у нотариуса.

Нужно ли менять договор с банком

Судьи пояснили, что вкладчик имеет право требовать от банка возврата своих денег, а значит, может передать это право другому лицу. Например, если мужчина открыл депозит, он может подарить жене право получить деньги с этого счета. Для этого ему необязательно сначала снимать сбережения, а затем передавать их наличными.

Верховный Суд пришел к выводу, что право на депозит можно подарить отдельно от самих денег. Поэтому отсутствие изменений в первоначальном договоре с банком не повлияет на подарок.

Что будет с депозитом после смерти владельца

В деле, которое рассматривал Верховный Суд, вкладчик оформил у нотариуса договор дарения, а впоследствии скончался. Человек, которому он подарил право на депозит, обратился в банк, чтобы забрать деньги и начисленные проценты. Но банк отказал.

Сначала судьи встали на сторону банка, но Верховный Суд с этим не согласился. Он пояснил, что нужно было внимательнее разобраться в договоре дарения. Ведь если человек при жизни подарил другому право на вклад и правильно оформил документы, его смерть не лишает получателя права на деньги.

Суд также подчеркнул, что люди могут сами решать, кому передавать свое имущество, если это разрешено законом. Поэтому создавать дополнительные препятствия для человека, получившего право на депозит в подарок, нельзя.

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