Чоловік з документами. Фото: Magnific

Не усі українці можуть особисто прийти до юриста, навіть коли терміново потрібна допомога. Що робити тим, кому через стан здоров'я важко виходити з дому або пересуватися містом? Для таких людей передбачена можливість отримати правничу допомогу за місцем проживання чи перебування. Юрист може приїхати не лише додому, а й до лікарні чи іншого закладу.

Про таку можливість повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Безоплатну правничу допомогу.

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До кого юрист може приїхати особисто

Якщо людина через хворобу або вік не може самостійно дістатися до бюро правничої допомоги, фахівці можуть відвідати її. Це називається адресною правничою допомогою. Юрист приїжджає особисто, щоб допомогти людині вирішити її правове питання.

Такий візит можна організувати:

вдома;

у військовому госпіталі;

у будинку-інтернаті для людей похилого віку;

у закладі для людей з інвалідністю.

Як викликати юриста

Щоб домовитися про виїзд фахівця, потрібно зателефонувати за номером 0 800 213 103. Працівники системи безоплатної правничої допомоги приймуть звернення та повідомлять, коли юрист зможе приїхати.

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Після узгодження дати й часу фахівець відвідає людину за місцем її проживання або перебування та надасть необхідну правничу допомогу. За потреби до організації такого візиту можуть долучитися представники місцевої влади, соціальної служби або офіцер поліції.

Як дізнатися рішення суду за кілька хвилин

Якщо хочете дізнатися, чим закінчилася судова справа, їхати до суду теж не обов'язково. В Україні працює Єдиний державний реєстр судових рішень, де можна самостійно знайти та прочитати потрібний документ. Для цього достатньо зайти на портал, ввести номер справи та натиснути кнопку пошуку. Щоб швидше знайти рішення, можна також вказати назву суду, дату його ухвалення або вид справи. Після цього залишиться вибрати потрібний документ зі списку та відкрити його.

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