Медицинский работник в больнице. Фото: УНИАН

Украинцам гарантируется право на медицинскую помощь, но иногда пациентам отказывают в лечении. За это медицинским работникам грозит дисциплинарная, гражданско-правовая или даже уголовная ответственность. Если больной считает, что его права нарушены, он может подать жалобу и потребовать проведения проверки.

Когда отказ врача является незаконным и как действовать пациенту, рассказал 24 Каналу адвокат Геннадий Капралов, передает Новини.LIVE.

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Когда врач может отказать в лечении

По словам адвоката, врач не всегда обязан проводить именно то лечение, о котором просит пациент. Например, в больнице может не быть необходимого оборудования или специалиста, способного оказать помощь.

Также врач может отказаться от дальнейшего лечения, если человек нарушает его рекомендации или правила больницы. Но только при условии, что такой отказ не будет угрожать жизни пациента или здоровью других людей.

Если же человеку требуется срочная помощь, медики обязаны ее оказать. Даже если больница не может провести необходимое лечение, ее сотрудники должны сделать все, чтобы стабилизировать состояние пациента и помочь ему получить дальнейшую медицинскую помощь.

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Адвокат пояснил, что при рассмотрении отказа учитываются состояние человека, характер необходимой ему помощи, возможности врача и требования закона. Пациент также имеет право самостоятельно выбирать больницу, если она может предоставить необходимое лечение.

Что делать, если отказывают в помощи

Если из-за этого человеку стало плохо и существует угроза его жизни или здоровью, следует позвонить по номеру 103 или 112 либо обратиться в ближайшую больницу, где смогут помочь. Когда опасность минет, можно заниматься жалобой на врача.

Адвокат советует записать:

дату, время и место обращения за помощью;

фамилию и должность врача, отказавшего в лечении;

какие симптомы были у пациента;

что именно сказал врач и чем объяснил свой отказ;

кто был рядом и может подтвердить разговор.

Также можно попросить врача письменно объяснить причину отказа. Если такого объяснения не дают, стоит написать заявление на имя руководителя больницы. Опишите ситуацию и попросите проверить действия медиков.

Один экземпляр заявления лучше оставить себе с отметкой о том, что его приняли. Также обращение можно отправить по почте с описью вложения.

Какие доказательства помогут привлечь врача к ответственности

Адвокат советует сохранять все документы, касающиеся лечения. Это могут быть выписки из медицинской карты, результаты анализов и обследований, направления, переписка с больницей и чеки за дальнейшее лечение.

Если после отказа состояние человека ухудшилось, необходимо иметь медицинские документы, подтверждающие это. Аудио- и видеозаписи также могут служить доказательствами, если они были сделаны законно. При этом нужно уважать частную жизнь других пациентов и не разглашать информацию об их здоровье.

За незаконный отказ в лечении врача могут привлечь к ответственности. В зависимости от обстоятельств это может быть дисциплинарное взыскание, требование компенсации за ущерб или даже уголовное дело.

Куда обращаться, если врач требует деньги

Больница не может просить оплатить услуги, которые государство уже оплачивает в рамках программы медицинских гарантий. Если пациент столкнулся с подобной ситуацией, он может подать жалобу в Национальную службу здравоохранения Украины.

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