Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

Коли борги за кредитами накопичуються, а грошей на їх погашення немає, можна спробувати вирішити проблему через суд. В Україні існує процедура банкрутства, яка може допомогти позбутися заборгованості. Але судді уважно перевіряють, як виникли борги та на що витрачалися позичені кошти. Також грає роль, чи чесно людина розповідає про свої доходи та майно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на LIGA ZAKON.

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Чому можуть відмовити у банкрутстві

До суду звернулася людина, яка набрала кредитів і більше не могла їх виплачувати. Вона пояснила, що у неї великі борги, вона перестала вносити платежі та не має майна, за рахунок якого могла б розрахуватися з кредиторами.

Боржник хотів розпочати процедуру банкрутства, щоб позбутися своїх боргів. Але під час розгляду справи з'ясувалися деякі подробиці.

Виявилося, що за короткий час він оформив багато мікрокредитів, а частину позичених грошей витратив на азартні ігри. До того ж заявник не надав достатньо документів, які підтверджували б розмір боргів і його фінансове становище. Суд також не отримав переконливих пояснень, звідки людина має доходи та як збирається виконувати запропонований план погашення заборгованості.

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Що потрібно довести, щоб позбутися боргів

Зрештою справа дійшла до Верховного Суду. Він також погодився, що підстав для початку процедури банкрутства недостатньо.

Судді пояснили, що одних слів про великі борги та відсутність грошей замало. Процедура банкрутства створена для людей, які справді опинилися у фінансовій скруті та хочуть розібратися зі своїми боргами. Для цього треба показати документи, які підтверджують, скільки ви винні, яке маєте майно, звідки отримуєте доходи та чому більше не можете платити за кредитами.

Також суд звертає увагу на те, як людина поводилася з позиченими грошима. Якщо вона один за одним брала мікрокредити, витрачала їх на азартні ігри, а потім попросила списати борги, це програшний варіант.

Втім, у цій справі наявність мікрокредитів або витрат на азартні ігри не була головною причиною відмови. Вирішальним стало те, що боржник так і не зміг підтвердити документами підстави для банкрутства.

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