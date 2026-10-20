Гаманець з грошима у руках. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть повернути гроші за штраф, якщо згодом суд визнав його незаконним. Навіть якщо ви самі переказали кошти до бюджету, є можливість отримати їх назад. Це підтверджує справа на Хмельниччині, де водій спочатку заплатив 20 400 гривень, а після скасування штрафу домігся повернення коштів. Верховний Суд пояснив, у яких випадках можна вимагати свої гроші.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судову владу України.

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Водій двічі звертався до суду

Як йдеться в постанові Хмельницького апеляційного суду у справі №686/22335/25, поліцейський оштрафував водія за порушення правил дорожнього руху. Чоловік сплатив усю суму, а тим часом вирішив оскаржити покарання у суді.

Згодом суд скасував штраф і закрив справу, оскільки в діях водія не знайшли складу адміністративного правопорушення. Виходило, що штрафу вже немає, а 20 400 гривень залишилися в державному бюджеті. Тому водій знову пішов до суду, цього разу з вимогою повернути гроші, які держава отримала безпідставно.

Хмельницький міськрайонний суд підтримав його та постановив стягнути сплачену суму з державного бюджету.

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Поліція була проти повернення грошей

У Головному управлінні Нацполіції Хмельницької області заявили, що водій заплатив штраф добровільно. Мовляв, його ніхто не змушував переказувати кошти, а платіж надійшов на офіційний бюджетний рахунок.

Крім того, у поліції вважали, що чоловік поспішив з оплатою, бо хотів уникнути подвоєння штрафу. Тому правоохоронці просили апеляційний суд скасувати рішення про повернення коштів. Однак судді стали на бік водія.

Чому гроші за скасований штраф мають повернути

Апеляційний суд пояснив, що після скасування штрафу держава вже не має підстав залишати собі кошти. Судді також врахували рішення Великої Палати Верховного Суду від 8 серпня 2023 року у справі №910/5880/21.

Тоді Верховний Суд пояснював, що коли скасовують штраф і підстава для його сплати зникає, людина може вимагати повернення коштів через суд. Таку можливість передбачає стаття 1212 Цивільного кодексу України. Якщо гроші залишилися в когось без законної підстави, їх можна вимагати назад. І той факт, що людина свого часу сама сплатила штраф, нічого не змінює.

У результаті Хмельницький апеляційний суд відхилив скаргу поліції та залишив чинним рішення про повернення водієві 20 400 гривень.