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Головна Закон Банк нараховує відсотки по кредиту: юрист пояснив, коли це незаконно

Банк нараховує відсотки по кредиту: юрист пояснив, коли це незаконно

Ua ru
21 жовтня 2026 08:30
Банк вимагає відсотки за прострочений кредит: юрист пояснив права боржників Новини.LIVE
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Буває, що через певні життєві обставини кредити не повертають вчасно. Борг залишається, а банк продовжує нараховувати відсотки навіть після того, як строк кредиту вже закінчився. Українцям пояснили, коли такі нарахування незаконні і що насправді можуть вимагати від боржника.

Про це розповів адвокат Євгеній Морозов, передає Новини.LIVE.

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Коли банк вже не може нараховувати відсотки 

Припустімо, людина взяла кредит на два роки. За цей час вона мала повернути гроші та сплатити відсотки, про які домовилася з банком. Але два роки минули, а частина боргу залишилася.

Банк, звісно, може вимагати повернути ці гроші. Однак продовжувати нараховувати звичайні відсотки за кредитом після закінчення його строку він уже не має права. Це стосується і комісій, які були прописані в договорі.

За словами юриста, банк отримує відсотки за користування грошима протягом того часу, на який видав кредит. Коли цей строк минає, право на такі нарахування зникає. 

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Також це відбувається, якщо банк раніше за встановленою законом процедурою вимагав достроково повернути кредит. 

Чи можна взагалі перестати платити відсотки

Варто розуміти різницю між відсотками за користування кредитом і додатковими сумами за прострочений борг:

  • відсотки за користування кредитом людина сплачує, поки діє його строк.
  • відсотки за прострочення можуть вимагати, якщо людина вчасно не повернула борг.

Після завершення строку кредиту банк може вимагати гроші за прострочення, але вже за іншими правилами.

Що вирішив суд

18 серпня 2026 року Верховний Суд розглядав справу №554/3096/20, у якій постало питання про відсотки після закінчення строку кредиту. Суд звернув увагу, що кредитор не може одночасно стягувати відсотки за користування кредитом і відсотки за прострочення так, ніби строк кредиту продовжує діяти. Інакше виходить, що банку навіть вигідно, коли людина довго не повертає гроші.

Водночас він може вимагати відсотки за прострочення, але це вже інша підстава для стягнення. Йдеться про 3% річних від суми боргу за ст. 625 ЦКУ.

У цій справі банк таких вимог не заявляв. Тому стягувати з боржника відсотки після завершення кредиту підстав не було.

кредити Верховний суд банки боржники пеня
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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