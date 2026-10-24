Жінка працює за ноутбуком. Фото: Magnific

Коли справа потрапляє до суду, українці можуть самостійно перевіряти інформацію про неї. Чи вже призначили суддю, коли буде засідання та чи з'явилися якісь новини. Для цього не обов'язково телефонувати до суду або їхати туди особисто. Багато інформації можна дізнатися через інтернет за кілька хвилин.

Як це зробити, пояснили в Новосанжарському районному суді Полтавської області, повідомляє Новини.LIVE.

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Де подивитися інформацію про судову справу

В Україні працює онлайн-сервіс "Стан розгляду справ", де можна перевірити кожну судову справу. Там можна дізнатися, коли справа надійшла до суду, хто з суддів її розглядає, на якому вона зараз етапі та чи призначили засідання.

Щоб знайти свою справу, потрібно:

Відкрити сервіс на телефоні або комп'ютері. У полі пошуку вибрати суд, який розглядає вашу справу. Ввести номер справи. Поставити галочку біля напису "Я не робот", пройти перевірку, якщо вона з'явиться, та натиснути "Пошук". Переглянути результати. Якщо справа є в системі, ви побачите доступну інформацію про її розгляд.

За потреби можна заходити на сайт повторно, щоб перевірити, чи з'явилася нова дата засідання або інші зміни.

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Що робити, якщо справу знайти не вдалося

Буває, що людина вводить усі дані, а сайт нічого не показує. У такому разі спочатку перевірте, чи правильно написали номер справи та вибрали суд.

Якщо все правильно, спробуйте пошукати за іншими даними. Наприклад, за прізвищем учасника справи або датою її надходження.

Відсутність результатів онлайн не означає, що справи немає в суді. Можливо, потрібну інформацію поки що не внесли до системи. Якщо знайти її так і не вдалося, можна звернутися безпосередньо до суду.

Зверніть увагу на ще один момент. Інформація на сайті потрібна для того, щоб люди могли стежити за своїми справами. Але вона не замінює офіційних повідомлень з суду та процесуальних документів.

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