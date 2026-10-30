Людина працює за ноутбуком. Фото: УНІАН

Необережний допис у соцмережах іноді загрожує серйозними проблемами на роботі. Особливо якщо публікація стосується колег або робочого процесу. В Україні є випадки, коли через поведінку у Facebook працівників звільняють. Однак таке рішення керівництва можна оскаржити. Верховний Суд розглянув справу викладачки, яка втратила роботу після конфлікту зі студентами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

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За що викладачку звільнили з університету

У Вінницькому національному медичному університеті імені Миколи Пирогова виник конфлікт між доценткою та студентами. Це сталося під час виборів представників студентства. Згодом на особистій сторінці викладачки у Facebook з'явилися фотографії та відео студентів з образливими й принизливими написами. Керівництво університету вирішило, що така поведінка несумісна з роботою викладача, та звільнило жінку.

Підставою став пункт 3 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України. Він дозволяє звільнити працівника, який виконує виховні функції, за аморальний вчинок, якщо після нього людина більше не може виконувати таку роботу.

Викладачка з рішенням керівництва не погодилася й звернулася до суду.

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Що вирішив суд

Університет наполягав, що публікації принижували студентів і порушували правила поведінки викладача. Однак суди звернули увагу на докази.

Суд першої інстанції встановив, що заяв студентів і результатів службової перевірки недостатньо. Не було конкетних дій, які б підтверджували булінг. Університет мав довести, чому жінка більше не може працювати викладачкою. 30 вересня 2026 року Верховний Суд у справі № 128/2223/24 підтримав рішення попередніх судів. Звільнення визнали незаконним, а доцентку поновили на посаді.

Коли можуть звільнити за допис або коментар

Верховний Суд вказав на важливі нюанси:

Звинувачень недостатньо. Роботодавець повинен довести, що працівник справді вчинив аморальний проступок. Потрібно пояснити причину звільнення. Якщо йдеться про викладача чи іншого працівника, який займається вихованням, керівництво має довести, чому після такого вчинку людина більше не може виконувати свою роботу. За поведінку у вільний час теж можуть звільнити. Аморальний вчинок, зроблений поза роботою, теж має правові наслідки. Кожен випадок розглядають окремо. Розміщення допису у Facebook недостатньо, щоб автоматично звільнити людину. Потрібно врахувати його зміст та обставини публікації.

Що має перевірити роботодавець перед звільненням

Якщо керівництву не сподобався допис працівника, потрібно з'ясувати кілька речей:

Чи справді допис порушує закон, трудовий договір або правила роботи.

Чи є докази, що його опублікував саме цей працівник, і за яких обставин це сталося.

Чи дозволяє закон звільнити людину за такий вчинок.

Чи достатньо доказів порушення та неможливості продовжувати роботу.

Чи правильно оформлене звільнення та чи дотримано всіх необхідних процедур.

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