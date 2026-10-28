Медпрацівник у лікарні. Фото: УНІАН

Українцям гарантують право на медичну допомогу, але іноді пацієнти отримують відмову у лікуванні. За це медпрацівникам загрожує дисциплінарна, цивільно-правова або навіть кримінальна відповідальність. Якщо хворий вважає, що його права порушили, він може поскаржитися та вимагати перевірки.

Коли відмова лікаря незаконна та як діяти пацієнту, розповів 24 Каналу адвокат Геннадій Капралов, передає Новини.LIVE.

Реклама

Коли лікар може відмовити в лікуванні

За словами адвоката, лікар не завжди зобов'язаний проводити саме те лікування, якого просить пацієнт. Наприклад, у лікарні може не бути потрібного обладнання або спеціаліста, який здатен допомогти.

Також лікар може відмовитися від подальшого лікування, якщо людина порушує його рекомендації або правила лікарні. Але лише за умови, що така відмова не загрожуватиме життю пацієнта чи здоров'ю інших людей.

Якщо ж людині потрібна термінова допомога, медики зобов'язані її надати. Навіть коли лікарня не може провести необхідне лікування, її працівники повинні зробити все, щоб стабілізувати стан пацієнта та допомогти йому отримати подальшу медичну допомогу.

Читайте також:

Адвокат пояснив, що під час перевірки відмови враховують стан людини, те, якої саме допомоги вона потребувала, можливості лікаря та вимоги закону. Пацієнт також має право сам обирати лікарню, якщо вона може надати потрібне лікування.

Що робити, якщо відмовляють у допомозі

Якщо через це людині стало погано і є загроза її життю чи здоров'ю, слід телефонувати 103 або 112 чи звертатися до найближчої лікарні, де зможуть допомогти. Коли небезпека мине, можна зайнятися скаргою на лікаря.

Адвокат радить записати:

дату, час і місце звернення по допомогу;

прізвище та посаду лікаря, який відмовив у лікуванні;

які симптоми були у пацієнта;

що саме сказав лікар і чим пояснив свою відмову;

хто був поруч і може підтвердити розмову.

Також можна попросити лікаря письмово пояснити причину відмови. Якщо такого пояснення не дають, варто написати заяву на ім'я керівника лікарні. Опишіть ситуацію та попросіть перевірити дії медиків.

Один примірник заяви краще залишити собі з відміткою про те, що її прийняли. Також звернення можна надіслати поштою з описом вкладення.

Які докази допоможуть покарати лікаря

Адвокат радить зберігати всі документи, які стосуються лікування. Це можуть бути виписки з медичної картки, результати аналізів та обстежень, направлення, листування з лікарнею й чеки за подальше лікування.

Якщо після відмови стан людини погіршився, потрібно мати медичні документи, які це підтверджують. Аудіо- та відеозаписи також можуть бути доказами, якщо їх зробили законно. При цьому потрібно поважати приватність інших пацієнтів і не розголошувати інформацію про їхнє здоров'я.

За незаконну відмову в лікуванні лікаря можуть притягнути до відповідальності. Залежно від обставин це може бути дисциплінарне покарання, вимога компенсації за шкоду або навіть кримінальна справа.

Куди скаржитися, якщо лікар вимагає гроші

Лікарня не може просити заплатити за послуги, які держава вже оплачує за програмою медичних гарантій. Якщо пацієнт зіткнувся з подібною ситуацією, він може подати скаргу до Національної служби здоров'я України.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку компенсацію може отримати людина, що пережила домашнє насильство. На Черкащині жінка вимагала від чоловіка відшкодування за психологічний тиск, через який у неї з’явилися тривога, безсоння та депресивний настрій. Суд врахував висновок експертів і присудив їй 30 000 гривень моральної компенсації.

Також Новини.LIVE писали, як повернути гроші за штраф, який визнали незаконним. Водій сплатив 20 400 гривень, але після скасування покарання домігся повернення всієї суми через суд. Верховний Суд пояснив, що навіть добровільна оплата штрафу не позбавляє людину права вимагати гроші назад.