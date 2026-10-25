Чоловік працює за ноутбуком. Фото: УНІАН

Іноді потрібно дізнатися, яке рішення ухвалив суд у певній справі. Якщо, наприклад, це стосується вас або ваших близьких і ви хочете з'ясувати, чим закінчився розгляд. В Україні створено спеціальний сервіс, де зібрані усі судові рішення. Там можна знайти потрібний документ навіть тоді, коли номер справи невідомий.

Як це зробити, пояснили в Новосанжарському районному суді Полтавської області, передає Новини.LIVE.

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Де знайти рішення суду

В Україні працює Єдиний державний реєстр судових рішень. На цьому сайті можна самостійно шукати та читати рішення судів через інтернет.

Щоб знайти потрібний документ, потрібно:

Відкрити реєстр. Вказати номер судової справи, якщо він відомий. За потреби додати назву суду, дату ухвалення рішення або вибрати вид справи. Це допоможе скоротити список результатів. Натиснути кнопку пошуку. Вибрати потрібне рішення зі списку й відкрити його, щоб прочитати.

Чим більше інформації людина вкаже під час пошуку, тим легше буде знайти потрібний документ.

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Як знайти рішення, якщо номер справи невідомий

Буває, що людина знає, у якому суді розглядали справу, але не пам'ятає її номера. Тоді можна спробувати знайти рішення за іншими даними. Наприклад, вказати назву суду та приблизну дату ухвалення рішення. Також можна скористатися іншими полями, які є на сайті.

Якщо результатів виявиться забагато, додайте усю інформацію, яка вам відома. Для тих, хто вперше користується реєстром, є окрема інструкція в розділі "Допомога".

Варто знати, що частина інформації в судових рішеннях може бути прихована. Це пов'язано з правилами захисту даних, доступ до яких обмежений законом.

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