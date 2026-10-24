Купюри на столі та у руці. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть дарувати свої заощадження комусь з рідних. Це стосується і грошей, що лежать на банківському депозиті. Але часто банки відмовляються віддавати вклади новим власникам. Ситуацію ускладнює смерть людини, яка зробила подарунок. Один з таких спорів дійшов до Верховного Суду.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на рішення Верховного Суду від 7 вересня 2026 року у справі №359/523/23.

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Як можна подарувати гроші з депозиту

Коли людина відкриває депозит, банк бере її гроші на зберігання та зобов'язується повернути їх разом з відсотками. Підтвердженням того, що кошти внесли на рахунок, може бути договір з банком разом з ощадною книжкою, сертифікатом або іншим документом, який відповідає банківським правилам.

Якщо власник депозиту вирішив подарувати заощадження родичу, діє свій механізм. Закон дозволяє дарувати не лише гроші, автомобілі чи квартири. Подарунком може бути й право отримати певне майно або гроші в майбутньому.

Те саме стосується депозитів. Вкладник може передати іншій людині право вимагати від банку повернення заощаджень.

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Які документи потрібні для дарування

Верховний Суд звернув увагу на різницю між двома ситуаціями: коли людина дарує безпосередньо гроші та коли передає право забрати їх з депозиту. Це різні види подарунків, і правила їх оформлення відрізняються.

Якщо йдеться про право на депозит або обіцянку передати подарунок у майбутньому, договір потрібно оформити письмово. Без нього дарування не матиме юридичної сили.

Для дарування валютних цінностей між фізичними особами діє ще одна вимога. Якщо сума перевищує 850 гривень, договір потрібно посвідчити в нотаріуса.

Чи потрібно змінювати договір з банком

Судді пояснили, що вкладник має право вимагати від банку повернення своїх грошей, а отже, може передати це право іншій людині. Наприклад, якщо чоловік відкрив депозит, він може подарувати дружині право отримати гроші з цього рахунку. Для цього йому необов'язково спочатку знімати заощадження, а потім передавати їх готівкою.

Верховний Суд дійшов висновку, що право на депозит можна подарувати окремо від самих грошей. Тому відсутність змін у початковому договорі з банком не впливатиме на подарунок.

Що буде з депозитом після смерті власника

У справі, яку розглядав Верховний Суд, вкладник оформив у нотаріуса договір дарування, а згодом помер. Людина, якій він подарував право на депозит, звернулася до банку, щоб забрати гроші та нараховані відсотки. Але банк відмовив.

Спочатку судді стали на бік банку, але Верховний Суд з цим не погодився. Він пояснив, що потрібно було уважніше розібратися в договорі дарування. Адже якщо людина за життя подарувала іншому право на вклад і правильно оформила документи, її смерть не позбавляє отримувача права на гроші.

Суд також наголосив, що люди можуть самі вирішувати, кому передавати своє майно, якщо це дозволено законом. Тому створювати додаткові перешкоди для людини, яка отримала право на депозит у подарунок, не можна.

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