Мати з дитиною на вулиці. Фото: УНІАН

Щоб змінити дитині ім'я чи прізвище, зазвичай потрібна згода обох батьків. Якщо ж хтось із них проти, виникають конфлікти. Особливо якщо колишній партнер майже не бере участі у вихованні. Але в деяких випадках мати може вирішити питання без дозволу батька. Для цього доведеться пояснити причини зміни імені та підтвердити їх документами.

Про це розповів адвокат Владислав Дерій на порталі Юристи.UA, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому мати хоче змінити ім'я та прізвище дитини

До юристів звернулася українка, яка зараз живе з маленькою дитиною за кордоном. З батьком доньки вони давно мешкають окремо та майже не спілкуються.

Жінка хоче змінити дитині ім'я, бо на місцевій мові воно схоже на слово з неприємним значенням. Щодо зміни прізвища, вона пояснила, що сама займається вихованням дитини. Батько участі в цьому не бере, але не погоджується на зміну імені.

Чи можна обійти відмову батька

Адвокат Владислав Дерій пояснив, що для зміни імені та прізвища дитини до 14 років зазвичай потрібна згода обох батьків. Але якщо домовитися не виходить, мати може спробувати вирішити питання через суд. Щодо прізвища також можна звернутися до органу опіки.

Читайте також:

Спочатку адвокат радить отримати письмову відмову батька. Для цього можна надіслати йому повідомлення з проханням погодити зміну імені та прізвища. Листування потрібно зберегти.

Також варто підготувати документи, які підтверджують причини такого рішення:

довідку про спільне проживання матері та дитини;

документи зі школи чи дитсадка, які підтверджують участь матері у вихованні;

довідку від лікаря, якщо вона допоможе підтвердити відповідні обставини;

висновок мовного фахівця або витяг зі словника про негативне значення імені в місцевій мові.

Документи, видані за кордоном, потрібно перекласти українською мовою та належним чином засвідчити. За потреби може знадобитися апостиль.

Якщо батько матеріально не допомагає дитині, адвокат також радить розглянути можливість офіційного стягнення аліментів. Наявність заборгованості може стати додатковим доказом того, що чоловік ухиляється від батьківських обов'язків.

Чи потрібно повертатися в Україну

За словами адвоката, жінці необов'язково їхати в Україну, щоб звернутися до суду. Вирішувати питання можна під час проживання за кордоном.

Є й інший варіант — позбавлення батька батьківських прав. Але для цього потрібні серйозні підстави. Наприклад, якщо він свідомо ухиляється від виховання дитини. До того ж суди вважають позбавлення батьківських прав крайнім заходом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як оформити батьківство, якщо мати живе в Україні, а батько за кордоном. Якщо чоловік визнає дитину своєю, батьки можуть подати спільну заяву до ДРАЦСу дистанційно. Якщо ж він відмовляється визнавати малюка, мати може звернутися до суду та підтвердити батьківство доказами або ДНК-експертизою.

Також Новини.LIVE писали, коли суд дозволяє створити сім’ю неповнолітнім. Підлітки з 16 років можуть отримати дозвіл на шлюб без згоди батьків, якщо суд визнає це в їхніх інтересах. Вагітність, народження дитини або спільне проживання можуть вплинути на рішення, але кожну ситуацію суд розглядає окремо.