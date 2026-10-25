Молодята на весіллі. Фото: УНІАН

В Україні можна одружуватися після 18 років, але іноді створити сім'ю дозволять раніше. Наприклад, коли пара вже живе разом або чекає на дитину. Згода батьків у цьому випадку не обов'язкова. Але є певні умови, за яких підлітки зможуть зареєструвати шлюб.

Про це повідомили у Хмельницькому міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, передає Новини.LIVE.

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Якщо підлітку вже виповнилося 16, він має право звернутися до суду і попросити дозволу на шлюб. При цьому думка батьків не гратиме ролі. Навіть якщо вони проти, весілля усе одно можуть дозволити.

Суддя може вислухати маму і тата, але рішення ухвалюватиме з огляду на те, чи буде шлюб в інтересах самого підлітка.

За яких обставин можуть дозволити шлюб

Єдиного списку причин, за яких підліткам дозволяють одружитися, немає. Суддя розбиратиметься в кожній історії окремо. Наприклад, він може врахувати, що:

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хлопець і дівчина вже живуть разом;

неповнолітня дівчина вагітна;

у пари вже народилася дитина.

Але навіть такі обставини не гарантують позитивного рішення. Суд має зрозуміти, чи справді цей шлюб потрібен підлітку та чи піде йому на користь.

Як отримати дозвіл на одруження

Якщо хлопцю чи дівчині вже є 16 років, потрібно самостійно звернутися до суду за місцем проживання. У заяві слід написати, з ким саме він хоче одружитися. Для цього потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові майбутнього чоловіка або дружини.

Також варто пояснити, чому пара хоче одружитися саме зараз, а не чекати до 18 років. Наприклад, можна розповісти про спільне проживання, вагітність або народження дитини.

Ще потрібно вказати, чи немає причин, через які шлюб заборонений. Наприклад, якщо хлопець і дівчина є близькими кровними родичами, одружитися вони не зможуть.

Що робити далі

Після дозволу суду пара ще не вважається чоловіком і дружиною. Для цього потрібно офіційно зареєструвати шлюб. Хлопець і дівчина мають разом піти до будь-якого відділу ДРАЦСу, який їм зручний, та подати заяву.

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