Мать с ребенком на улице. Фото: УНИАН

Чтобы изменить ребенку имя или фамилию, обычно требуется согласие обоих родителей. Если же кто-то из них против, возникают конфликты. Особенно если бывший партнер практически не участвует в воспитании. Но в некоторых случаях мать может решить этот вопрос без разрешения отца. Для этого придется объяснить причины смены имени и подтвердить их документами.

Об этом рассказал адвокат Владислав Дерий на портале Юристы.UA, передает Новини.LIVE.

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Почему мать хочет сменить имя и фамилию ребенка

К юристам обратилась украинка, которая сейчас живет с маленьким ребенком за границей. С отцом дочери они давно живут отдельно и почти не общаются.

Женщина хочет сменить ребенку имя, потому что на местном языке оно похоже на слово с неприятным значением. Что касается смены фамилии, она объяснила, что сама занимается воспитанием ребенка. Отец в этом не участвует, но не соглашается на смену имени.

Можно ли обойти отказ отца

Адвокат Владислав Дерий пояснил, что для смены имени и фамилии ребенка до 14 лет обычно требуется согласие обоих родителей. Но если договориться не получается, мать может попытаться решить вопрос через суд. По поводу фамилии также можно обратиться в орган опеки.

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Сначала адвокат советует получить письменный отказ отца. Для этого можно отправить ему сообщение с просьбой согласиться на смену имени и фамилии. Переписку нужно сохранить.

Также стоит подготовить документы, подтверждающие причины такого решения:

справку о совместном проживании матери и ребенка;

документы из школы или детского сада, подтверждающие участие матери в воспитании;

справку от врача, если она поможет подтвердить соответствующие обстоятельства;

заключение лингвиста или выдержку из словаря о негативном значении имени в местном языке.

Документы, выданные за рубежом, необходимо перевести на украинский язык и надлежащим образом заверить. При необходимости может потребоваться апостиль.

Если отец материально не помогает ребенку, адвокат также советует рассмотреть возможность официального взыскания алиментов. Наличие задолженности может стать дополнительным доказательством того, что мужчина уклоняется от родительских обязанностей.

Нужно ли возвращаться в Украину

По словам адвоката, женщине необязательно ехать в Украину, чтобы обратиться в суд. Решать вопрос можно, находясь за границей.

Есть и другой вариант — лишение отца родительских прав. Но для этого нужны веские основания. Например, если он сознательно уклоняется от воспитания ребенка. К тому же суды считают лишение родительских прав крайней мерой.

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