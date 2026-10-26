Дитина гуляє з батьками. Фото: Magnific

Після розлучення дитина може по черзі жити з кожним із батьків. Такий порядок можна встановити через суд, навіть якщо хтось з батьків проти. Подібну суперечку розглянув Верховний Суд. Мати вимагала залишити доньку з нею, але батько хотів брати рівну участь у її вихованні. Судді пояснили, за яких умов дитина може жити у двох домівках і що враховують при ухваленні рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Верховного Суду від 9 жовтня 2026 року у справі №607/21670/24.

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Батьки судилися за місце проживання доньки

У жовтні 2024 року жителька Тернополя звернулася до суду, щоб малолітня донька жила разом з нею. Жінка пояснила, що вони з батьком дитини постійно сперечаються через доньку. За її словами, чоловік періодично забирав дівчинку до себе, але не завжди повертав у домовлений час.

Мати вважала, що доньці краще постійно бути з нею. Але погоджувалася, щоб батько продовжував спілкуватися з дитиною.

Чоловік мав іншу думку. Він також звернувся до суду й попросив дозволити доньці жити по черзі в обох батьків. Спочатку він пропонував, щоб першу половину місяця дитина проводила з матір'ю, а другу — з ним.

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Суд обрав інший графік: один тиждень дівчинка живе з мамою, наступний — з татом. Передавати дитину домовилися щонеділі о 10:00. Перший тиждень після набрання рішенням чинності вона мала провести з матір'ю.

Апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Верховний Суд теж підтримав почергове проживання

Мати оскаржила рішення. Вона вважала, що постійні переїзди між двома домівками можуть викликати у доньки стрес. Орган опіки та піклування теж рекомендував залишити дитину з матір'ю.

Однак Верховний Суд погодився з рішеннями попередніх судів. Він врахував, що обоє батьків добре піклуються про доньку, мають гарні житлові умови та беруть участь у її вихованні. Дівчинка прив'язана і до мами, і до тата. У батька дитина теж звикла проводити час.

Крім того, суди не встановили обставин, які свідчили б про небезпеку для дитини під час проживання з кимось з батьків. Також не знайшли доказів, що щотижнева зміна житла впливатиме на її психологчний стан.

Коли дитину можуть залишити жити з обома батьками

Верховний Суд пояснив, що мати й батько мають рівні права на виховання дитини. Водночас головне для суду — інтереси самої дитини. Тому під час розгляду таких справ враховують:

стосунки дитини з кожним із батьків;

умови проживання та можливості для розвитку;

місце навчання і звичне оточення;

психологічний стан дитини;

те, як кожен з батьків виконує свої обов'язки.

Думку дитини також потрібно враховувати, якщо вона може її висловити. Але її бажання не завжди буде вирішальним. Так само суд може ухвалити рішення, яке відрізняється від рекомендації органу опіки, якщо докази свідчать на користь іншого варіанта.

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