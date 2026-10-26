Новонароджена дитина. Фото: Новини.LIVE

Буває, що батьки новонародженої дитини живуть у різних країнах. У таких випадках оформити батьківство може бути проблематично. Особливо якщо мама і тато не одружені. Їхати одне до одного заради підпису — справа витратна, та й не усі мають таку можливість. Однак є кілька способів вирішити питання дистанційно. Все залежить від того, чи визнає чоловік себе батьком.

Про це на порталі Юристи.UA розповів адвокат Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Мати в Україні, батько у США

До юриста звернулася жінка, яка разом з дитиною живе в Україні. Батько дитини знаходиться у США. Офіційно одруженими вони ніколи не були. Жінка хотіла дізнатися, як за таких обставин встановити батьківство.

Адвокат пояснив, що для оформлення батьківства шлюб між чоловіком і жінкою не потрібен. Також немає значення, чи є чоловік громадянином України, якщо дитина з народження має лише українське громадянство.

Найлегше вирішити питання, коли чоловік погоджується визнати дитину своєю. Тоді батьки можуть подати спільну заяву до ДРАЦСу. Їхати з Америки до України необов'язково.

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Чоловік має підготувати заяву у США та засвідчити свій підпис. Якщо він має українське громадянство, це можна зробити в консульстві України. Якщо американське — звернутися до місцевого нотаріуса, оформити апостиль і зробити засвідчений переклад документа українською.

Українець також може скористатися послугами американського нотаріуса. Крім того, документи дозволяється передати поштою або через представника, який має нотаріально оформлену довіреність.

Перед цим матері краще звернутися до ДРАЦСу й отримати потрібну форму заяви, щоб чоловік одразу правильно заповнив документи. Також знадобляться посвідчення особи та свідоцтво про народження дитини. Якщо чоловік добровільно визнає батьківство, звертатися до суду та робити ДНК-тест не потрібно.

Що робити, якщо чоловік відмовляється визнавати дитину

У такому випадку допоможе судовий позов. Треба звертатися до українського суду за своїм зареєстрованим місцем проживання або перебування.

Але суду потрібно показати докази того, що саме цей чоловік є батьком. Для цього підійдуть:

листування, у якому чоловік визнає дитину своєю;

спільні фотографії;

докази того, що пара раніше жила разом;

перекази грошей від чоловіка;

свідчення людей, які знають про їхні стосунки.

Також можна попросити суд призначити ДНК-експертизу.

Оскільки чоловік перебуває в Америці, йому потрібно буде передати судові документи. Тому в заяві варто вказати його адресу проживання у США, якщо вона відома.

Коли батька запишуть у свідоцтво про народження

Якщо чоловік добровільно визнав батьківство, ДРАЦС оформить документи на підставі заяви батьків. Якщо ж питання вирішували через суд, доведеться дочекатися, поки судове рішення набере чинності. Після цього ДРАЦС внесе дані про батька до запису про народження дитини та видасть нове свідоцтво.

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