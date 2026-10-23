Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Часто перед покупкою квартири українці залишають завдаток, щоб житло притримали саме для них. Та інколи продавець змінює плани, а покупець втрачає час і можливість знайти інший варіант. У такій ситуації виникає питання, скільки грошей можна вимагати за зірвану угоду.

Роз'яснення з цього приводу на порталі Юристи.UA надав адвокат Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Власник передумав продавати квартиру, взявши 50 000 гривень

Подружжя знайшло квартиру, яка повністю їх влаштовувала. Власник пояснив, що йому потрібен час для підготовки документів, і попросив 50 000 гривень, щоб поки притримати житло для них.

Покупці погодилися, передали гроші й отримали написану від руки розписку. Після цього подружжя два місяці чекало на оформлення документів. За цей час вони навіть відмовилися від іншої квартири.

Однак згодом власник зателефонував і повідомив, що передумав продавати квартиру. За його словами, тепер там житиме син. Гроші він пообіцяв повернути.

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Чи повинен продавець повернути завдаток у подвійному розмірі

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що власник зобов'язаний повернути отримані 50 000 гривень. А ось із додатковою компенсацією ситуація складніша.

За законом, якщо продавець отримав справжній завдаток, а потім з власної вини порушив домовленість, він повинен повернути покупцеві гроші та доплатити ще стільки ж. Тобто замість 50 000 гривень покупець міг би отримати 100 000 гривень.

Але є нюанс. Слова "завдаток" у розписці для цього замало. Потрібна належним чином оформлена домовленість.

У випадку з квартирою договір купівлі-продажу має бути посвідчений нотаріусом. Якщо сторони підписують попередній договір, у якому зобов'язуються згодом укласти основний, його також потрібно посвідчити нотаріально.

Звичайна розписка підтверджує, що продавець отримав гроші, але повноцінного договору вона не замінює. Тому кошти, які люди передають у рахунок майбутньої покупки без правильно оформленої домовленості, зазвичай вважають авансом. Його продавець повинен повернути, але вже без подвоєння суми.

Такий підхід Верховний Суд підтвердив у справах №711/5065/15-ц та №372/173/22. Навіть якщо продаж зірвався з вини власника, аванс підлягає поверненню в тому розмірі, в якому його отримали.

Чи можна отримати гроші за два місяці очікування

Подружжя втратило час і можливість купити іншу квартиру. Однак, за словами адвоката, і цього замало, щоб вимагати додаткові 50 000 гривень компенсації. Покупцям потрібно довести, яких саме грошових збитків вони зазнали через дії продавця.

У цій ситуації адвокат радить насамперед домовитися з власником про точну дату повернення 50 000 гривень і зафіксувати її в листуванні. Також покупцям потрібно зберегти оригінал розписки до моменту отримання грошей.

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