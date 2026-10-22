Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Коли банк виграє суд за несплачений кредит, людині можуть наказати повернути весь борг разом з відсотками. Але що робити, якщо таких грошей просто немає? Ситуацію ускладнює страх, що через борги заблокують банківські картки й людина залишиться без доступу до своїх коштів. Насправді навіть після програного суду можна спробувати домовитися про виплату боргу частинами.

Як це зробити, пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.ua", передає Новини.LIVE.

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Як платити кредит частинами після рішення суду

До юриста звернулася українка, яка програла суд банку. Рішення ухвалили ще на початку червня, але вона побачила його в "Дії" лише нещодавно. Під час розгляду справи жінка просила перерахувати відсотки та дозволити повертати борг частинами. Однак у рішенні суду про розстрочку нічого не сказано.

Тепер вона боїться, що їй заблокують рахунки, адже всієї суми для погашення кредиту немає.

За словами Юрія Айвазяна, навіть після судового вердикту можна попросити дозволу виплачувати борг поступово. Для цього потрібно подати окрему заяву до суду, який розглядав справу. Але потрібно пояснити, чому людина зараз не може повернути всю суму та скільки реально здатна платити щомісяця.

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У заяві потрібно вказати, яку суму плануєте вносити, у які дати та коли повністю розрахуєтеся. Також знадобляться документи про доходи й витрати. Якщо є діти або інші люди на утриманні, проблеми зі здоров'ям чи великі витрати на лікування, це теж потрібно підтвердити.

Суд має розглянути таке звернення протягом 20 днів. Але є обмеження: розстрочку можуть дозволити максимум на один рік від дня ухвалення рішення.

Що робити, якщо за рік повернути борг неможливо

У такому випадку юрист радить спробувати домовитися безпосередньо з банком. Можна запропонувати свій графік платежів на довший строк, але домовленість обов'язково потрібно оформити письмово. У документі мають бути зазначені суми, дати платежів і те, як банк діятиме щодо примусового стягнення боргу.

Якщо стягненням уже займається виконавець, сторони також можуть укласти домовленість, яку затвердить суд.

Чи можна оскаржити рішення суду, щоб виграти час

Жінка також запитала, чи можна подати апеляцію, щоб відкласти виплату кредиту. Юрист пояснив, що зазвичай на оскарження рішення суду першої інстанції є 30 днів.

Якщо людина отримала повний текст рішення пізніше, у певних випадках вона може попросити відновити пропущений строк. Але тут є нюанс: дата, коли рішення з'явилося або було прочитане в "Дії", ще не означає, що саме від неї починаються 30 днів.

Потрібно перевірити, коли суд надіслав документ і коли його офіційно отримали поштою, через електронний кабінет або через представника. Якщо строк уже минув, доведеться пояснити причину запізнення та підтвердити її документами.

Оскаржувати рішення є сенс, якщо суд неправильно порахував борг, відсотки або припустився інших помилок. Просто подати апеляцію заради затягування часу — ненадійний варіант, який може призвести до додаткових витрат. До того ж подача апеляції не захищає рахунки від блокування.

Якщо суд поновить строк на оскарження та відкриє справу, дію попереднього рішення зупинять. Про це потрібно якнайшвидше повідомити виконавця.

Скільки грошей можна витрачати, якщо рахунки вже заблокували

За словами юриста, у 2026 році дозволена сума становить 17 294 гривні на місяць. Це дві мінімальні зарплати, встановлені на початок року. Щоб користуватися цими коштами, потрібно звернутися до виконавця, який наклав арешт, і попросити визначити один рахунок для щомісячних витрат.

У заяві слід вказати номер справи про стягнення боргу, номер банківського рахунку IBAN та назву банку. Виконавець має ухвалити відповідне рішення протягом двох робочих днів і передати його банку.

Якщо на картку надходять виплати, які за законом захищені від стягнення, потрібно окремо надати виконавцю документи про їхнє походження та попросити зняти арешт із цих коштів.

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