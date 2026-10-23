Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Часто перед покупкой квартиры украинцы оставляют залог, чтобы жилье зарезервировали именно для них. Но иногда продавец меняет планы, а покупатель теряет время и возможность найти другой вариант. В такой ситуации возникает вопрос: какую сумму можно требовать за сорванную сделку.

Разъяснения по этому поводу на портале Юристы.UA дал адвокат Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Владелец передумал продавать квартиру, взяв 50 000 гривен

Супруги нашли квартиру, которая полностью их устраивала. Владелец объяснил, что ему нужно время для подготовки документов, и попросил 50 000 гривен, чтобы пока придержать жилье для них.

Покупатели согласились, передали деньги и получили рукописную расписку. После этого супруги два месяца ждали оформления документов. За это время они даже отказались от другой квартиры.

Однако впоследствии владелец позвонил и сообщил, что передумал продавать квартиру. По его словам, теперь там будет жить сын. Деньги он пообещал вернуть.

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Покупатели захотели выяснить, могут ли они требовать 100 000 гривен, поскольку продавец сам отказался от договоренности.

Должен ли продавец вернуть залог в двойном размере

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что владелец обязан вернуть полученные 50 000 гривен. А вот с дополнительной компенсацией ситуация сложнее.

По закону, если продавец получил настоящий залог, а затем по своей вине нарушил договоренность, он должен вернуть покупателю деньги и доплатить еще столько же. То есть вместо 50 000 гривен покупатель мог бы получить 100 000 гривен.

Но есть нюанс. Слова "задаток" в расписке для этого недостаточно. Требуется надлежащим образом оформленное соглашение.

В случае с квартирой договор купли-продажи должен быть заверен нотариусом. Если стороны подписывают предварительный договор, в котором обязуются впоследствии заключить основной, его также нужно заверить нотариально.

Обычная расписка подтверждает, что продавец получил деньги, но полноценный договор она не заменяет. Поэтому средства, которые люди передают в счет будущей покупки без правильно оформленного соглашения, обычно считаются авансом. Его продавец должен вернуть, но уже без удвоения суммы.

Такой подход Верховный Суд подтвердил в делах №711/5065/15-ц и №372/173/22. Даже если сделка сорвалась по вине владельца, аванс подлежит возврату в том размере, в котором он был получен.

Можно ли получить деньги за два месяца ожидания

Супруги потеряли время и возможность купить другую квартиру. Однако, по словам адвоката, и этого недостаточно, чтобы требовать дополнительные 50 000 гривен компенсации. Покупателям нужно доказать, какие именно денежные убытки они понесли из-за действий продавца.

В этой ситуации адвокат советует в первую очередь договориться с собственником о точной дате возврата 50 000 гривен и зафиксировать ее в переписке. Также покупателям нужно сохранить оригинал расписки до момента получения денег.

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