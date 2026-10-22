Чоловік сидить за столом перед платіжкою і грошима. Фото: Новини.LIVE

Навіть українці, які справно оплачують квитанції за ЖКП, не застраховані від претензій комунальників. Несподівані борги можуть "вилізти" через роки. Іноді про заборгованість людина дізнається вже після арешту банківських рахунків. Причиною можуть бути помилки в нарахуваннях, стара заборгованість або комуналка за квартиру, в якій давно ніхто не живе. Та навіть після рішення суду ситуацію можна виправити.

Про це розповіла юристка Діна Дрижакова для Finance.ua, передає Новини.LIVE.

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Звідки беруться комунальні борги

За словами юристки, найчастіше проблеми виникають через:

Помилки в показниках лічильників. Наприклад, якщо дані передавали неправильно або взагалі перестали передавати.

Наприклад, якщо дані передавали неправильно або взагалі перестали передавати. Нарахування за період відсутності мешканців. Таке трапляється, коли люди виїжджають за кордон, евакуюються або тривалий час перебувають на лікуванні.

Таке трапляється, коли люди виїжджають за кордон, евакуюються або тривалий час перебувають на лікуванні. Неякісні комунальні послуги.

Борги попередніх власників. Новий господар не зобов'язаний платити чужі борги, якщо інше не передбачено договором.

Як оскаржити борг

В першу чергу потрібно звернутися до постачальника з письмовою заявою про звірку розрахунків. Попросіть надати детальну інформацію про заборгованість.

Якщо причина в неправильних показниках лічильника, суму можуть перерахувати без суду. Коли йдеться про період непроживання, треба це підтвердити довідкою ВПО, документами про лікування чи перебування за кордоном.

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А якщо послуги були неякісними або їх узагалі не надавали, допоможуть складені раніше акти-претензії.

Як скасувати судовий наказ і уникнути стягнення

Суди часто видають накази про стягнення боргу без виклику власника. Людина дізнається, що стала боржником, вже постфактум.

Треба встигнути подати заяву про скасування наказу протягом 15 днів з дня отримання його копії. Звертатися потрібно до суду, який видав документ. Якщо ж людина дізналася про наказ вже після арешту рахунків, разом з заявою можна попросити поновити пропущений строк. Тоді до клопотання додайте докази, що не отримали поштове повідомлення вчасно.

Це не звільнить вас від боргів, але ви зможете виграти час, щоб подати повноцінний позов проти комунальників.

Коли допоможе позовна давність

Загальний строк боргу, який можна стягнути, становить останні три роки. Якщо ж комунальники вимагають гроші за давніші періоди, це можна оскражити.

Але автоматично суд старі борги не спише. Про застосування позовної давності потрібно самостійно заявити ще до ухвалення рішення.

Юристка також застерігає від поспішного підписання договорів реструктуризації старої заборгованості. Це поширена пастка, яка може означати визнання вами боргу та вплинути на перебіг строку давності.

Які документи допоможуть у суді

Для оскарження заборгованості можуть знадобитися:

квитанції та банківські виписки про оплату комуналки;

показники лічильників за період, за який нарахували борг;

акти-претензії щодо послуг, які надавали неякісно або взагалі не надавали;

листування з комунальним підприємством;

документи про право власності на квартиру;

довідка ВПО, підтвердження виїзду за кордон або перебування на лікуванні;

копія судового наказу чи позовної заяви;

документи виконавчого провадження, якщо рахунки вже арештували.

Однак для кожної ситуації потрібні свої додаткові документи. Все залежить від місця розташування житла, його стану та виду комунальних послуг.

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