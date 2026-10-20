Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Коли позичаєш гроші другу чи родичу, зазвичай розраховуєш, що їх повернуть без зайвих нагадувань. Але буває, що минають місяці, боржник знаходить нові відмовки, а потім взагалі заперечує, що щось брав. Як довести, що гроші справді передавали, якщо жодних документів немає? У такій ситуації краще заздалегідь подбати про розписку або договір позики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Коли потрібен письмовий договір позики

За статтею 1046 Цивільного кодексу України, позика виникає тоді, коли одна людина передає іншій гроші або певні речі, а та зобов'язується їх повернути. Договір вважається укладеним з моменту передачі грошей чи речей.

Якщо сума позики становить щонайменше десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, договір потрібно оформити письмово. А якщо гроші позичає юридична особа, письмовий договір потрібен незалежно від суми.

При цьому йти до нотаріуса необов'язково. Закон дозволяє сторонам самостійно скласти й підписати документ. За бажанням його можна посвідчити нотаріально.

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Письмова домовленість може бути оформлена одним або кількома документами, зокрема електронними.

Як правильно написати розписку про отримання грошей

Один зі способів підтвердити передачу грошей — взяти з позичальника розписку. Верховний Суд у постанові від 27 квітня 2023 року у справі №161/11436/21 пояснив, що така розписка може підтверджувати і домовленість про позику, і факт отримання грошей.

Але із документа має бути зрозуміло, що позичальник справді отримав конкретну суму в борг. Тому в розписці рекомендують зазначити:

дату й місце її складання;

повні імена, паспортні дані та адреси обох сторін;

суму позики цифрами та словами, а також валюту;

підтвердження, що гроші вже передані й отримані;

дату та спосіб повернення боргу;

можливі наслідки порушення домовленості;

підписи сторін.

Якщо позичають речі, потрібно вказати їхню назву, кількість, вагу чи інші характеристики.

Чи доведеться платити відсотки за позикою

Багато хто вважає, що гроші, позичені у знайомого, повертають без відсотків. Однак за статтею 1048 Цивільного кодексу, позикодавець має право отримувати проценти, якщо інше не передбачено договором або законом. Розмір відсотків сторони визначають самостійно.

Якщо право на проценти є, але їхній розмір у договорі не прописали, він визначається за обліковою ставкою Національного банку. За відсутності іншої домовленості проценти сплачуються щомісяця до повернення боргу.

Водночас позика вважається безпроцентною, якщо її надали одна одній фізичні особи на суму до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і вона не пов'язана з підприємницькою діяльністю хоча б однієї зі сторін.

Також проценти не нараховуються, якщо людина позичила не гроші, а певні речі, наприклад зерно, цукор чи будівельні матеріали, які потім потрібно повернути в такій самій кількості та якості.

Коли боржник повинен повернути борг

Найкраще одразу домовитися про дату повернення позики та записати її в договорі або розписці. Якщо ж заздалегідь дату не вказали, боржник має повернути борг протягом 30 днів після того, як позикодавець висуне таку вимогу. Також безпроцентну позику можна повернути достроково.

Якщо гроші повертають банківським переказом, позика вважається повернутою після їх зарахування.

Що загрожує за прострочення боргу

Якщо позичальник вчасно не повертає гроші, позикодавець може вимагати не лише основну суму боргу, а й додаткові платежі відповідно до статті 625 Цивільного кодексу. Якщо ж позичали речі, за прострочення може нараховуватися неустойка.

Окремі правила діють, коли борг домовилися повертати частинами. Якщо позичальник пропустив черговий платіж, позикодавець може вимагати достроково повернути решту позики та проценти. Також дострокового повернення можна вимагати за порушення умов позики.

Позичальник може оскаржити договір, якщо насправді грошей йому не давали або він отримав меншу суму. Але якщо договір уклали письмово, одних слів свідків для цього недостатньо. Виняток — ситуації, коли людину обманули, змусили підписати договір силою або вона погодилася на нього через тяжкі обставини.

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з допомогою на проживання ВПО, якщо чоловік і дружина переїхали в різні міста. Родина продовжить отримувати гроші, але після зміни адреси суму виплат можуть перерахувати. Щоб не виникло проблем з виплатами, потрібно вчасно оновити довідку переселенця та повідомити Пенсійний фонд.

Також Новини.LIVE розповідали, що переселенцям можуть відмовляти у працевлаштуванні через статус ВПО або відсутність власного житла. Така дискримінація заборонена законом і людина може звернутися до Омбудсмана. Щоб захистити свої права, потрібно зберегти листування з роботодавцем і попросити письмово пояснити причину відмови.