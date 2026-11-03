Людина заповнює документи. Фото: УНІАН

Якщо виникли проблеми з пенсією, субсидією чи пільгами, можна звертатися до Пенсійного фонду або іншої державної установи. Але іноді українці плутають заяву зі скаргою. Та й через помилки в документах змушені подавати їх повторно. В свою чергу державні органи мають чіткі строки, протягом яких повинні відповісти на звернення. Відомо, як правильно його оформити та скільки чекати на відповідь.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Юридичний порадник для ВПО.

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Чим відрізняються заява, скарга та пропозиція

Кожен українець має право звернутися до державної установи самостійно або разом з іншими людьми. Це гарантує Конституція України. Звернення можна подати усно або письмово. А ось його форма залежить від того, чого саме ви хочете.

Пропозиція — коли маєте ідею, як покращити роботу установи. Наприклад, хочете запропонувати Пенсійному фонду новий онлайн-сервіс або зручніший порядок прийому людей.

Заява — коли потрібно вирішити конкретне питання. Скажімо, попросити перерахувати пенсію, видати довідку, пояснити розмір виплат або перевірити можливу помилку в пенсійній справі.

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Є також клопотання. Це різновид заяви, яку подають, коли просять визнати певне право, статус або надати пільгу.

Скарга потрібна тоді, коли ви вважаєте, що ваші права порушили. Наприклад, Пенсійний фонд ухвалив рішення, з яким ви не погоджуєтеся, або взагалі не відреагував на ваше звернення. У такому випадку можна поскаржитися до центрального апарату ПФУ. Також людина має право одразу звернутися до суду, навіть якщо ще не подавала скаргу.

Як правильно написати звернення

Звернення можна передати особисто, надіслати поштою, подати через представника або відправити електронною поштою чи через спеціальну форму на сайті установи.

Також можна звернутися усно — під час особистого прийому або через офіційну гарячу лінію.

Якщо пишете заяву чи скаргу, обов'язково вкажіть:

своє прізвище, ім'я та по батькові;

адресу проживання;

суть проблеми та чого саме ви просите;

дату й підпис.

Для електронного звернення потрібно додати адресу електронної пошти, на яку можна надіслати відповідь, або інший спосіб зв'язку.

Якщо звернення оформлене неправильно, його можуть повернути з поясненням причини. Зробити це повинні протягом 10 днів після отримання.

Скільки часу мають на відповідь

За законом державна установа зазвичай повинна розглянути правильно оформлене звернення протягом одного місяця. Але якщо питання нескладне й додаткових перевірок не потрібно, відповідь мають надати швидше — максимум за 15 днів.

Іноді для розгляду потрібен додатковий час. Тоді керівник установи може продовжити строк, але загалом він не повинен перевищувати 45 днів.

Як звернутися до Пенсійного фонду

Якщо виникли питання щодо пенсії, субсидії, пільг або інших виплат, звернутися до ПФУ можна кількома способами:

Зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ, авторизуйтеся за допомогою КЕП або Дія.Підпису. Далі відкрийте розділ "Звернення", заповніть форму та надішліть її. Зателефонуйте на гарячу лінію за одним із номерів: 0 800 503 753; (044) 281-08-70; (044) 281-08-71. Надішліть заяву на поштову або офіційну електронну адресу потрібного відділення Пенсійного фонду. Прийдіть особисто до найближчого сервісного центру ПФУ. Звернутися можна незалежно від місця реєстрації.

У Пенсійному фонді мають зареєструвати звернення, розглянути його та надати офіційну відповідь у встановлений законом строк.

Раніше Новини.LIVE розповідали, куди звертатися, якщо виникли проблеми з документами, нотаріусами чи державною реєстрацією. У Міністерстві юстиції працюють окремі гарячі лінії та електронні адреси для консультацій, скарг і офіційних запитів. Є й контакти для тих, кому потрібна допомога з-за кордону або консультація щодо безоплатної правничої допомоги.

Також Новини.LIVE писали, як перевірити судову справу через інтернет. На сервісі "Стан розгляду справ" можна побачити, хто з суддів її розглядає, на якому етапі перебуває процес і чи призначили дату засідання. Для пошуку достатньо вибрати потрібний суд і ввести номер справи — їхати до установи чи телефонувати туди не доведеться.