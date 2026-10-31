Жінка заповнює документи. Фото: Новини.LIVE

Звернення до суду починається з підготовки позовної заяви. Але навіть якщо людина має купу доказів, помилки в документах можуть затримати розгляд справи. Причиною бувають неправильно зазначені дані, відсутність потрібних копій або проблеми зі сплатою судового збору. Відомо, на що звернути увагу, щоб заяву розглянули без зайвих затримок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Новосанжарський районний суд.

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Що обов'язково написати в позовній заяві

За статтею 175 Цивільного процесуального кодексу України, позов потрібно оформити письмово та підписати. У заяві обов'язково зазначають назву суду, свої дані та інформацію про відповідача. Йдеться про повне ім'я або назву організації, адресу, поштовий індекс, відомі контакти, необхідні ідентифікаційні дані та інформацію про електронний кабінет. Також потрібно чітко пояснити, чого саме людина вимагає від суду, чому виник спір і які докази підтверджують її слова.

Якщо позов стосується грошей, необхідно вказати суму вимог та пояснити, як її розрахували. У справах про стягнення коштів фізична особа повинна зазначити реквізити свого рахунку або повідомити про його відсутність. Якщо рахунку немає, слід написати, яким способом людина хоче отримати гроші.

Крім того, у заяві зазначають перелік доданих документів, орієнтовні судові витрати та підтверджують, що аналогічного позову до того самого відповідача з тих самих підстав раніше не подавали. За потреби вказують інформацію про спроби вирішити спір до суду та про забезпечення доказів.

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Які документи потрібно додати

За статтею 177 ЦПК України, разом із заявою подають наявні докази, копії документів для інших учасників справи та підтвердження сплати судового збору або права на звільнення від нього. Якщо замість людини документи підписує представник, потрібно додати довіреність або інше підтвердження його повноважень.

Окрему увагу слід приділити копіям доказів. За статтею 95 ЦПК України, їх засвідчують написом "Згідно з оригіналом", підписом, ім'ям, прізвищем і датою. Також потрібно вказати, у кого зберігається оригінал.

До якого суду звертатися та як подати заяву

За статтею 27 ЦПК України, позов до людини подають за її зареєстрованим місцем проживання або перебування, а до компанії — за її місцезнаходженням. Але є винятки.

Наприклад, у спорах про аліменти, захист прав споживачів та деяких справах про розлучення позивач може обирати суд. Позови щодо нерухомості зазвичай подають за місцем її розташування.

Передати документи можна особисто через канцелярію суду, поштою або через "Електронний суд". При електронному поданні потрібно також підтвердити надсилання копій документів іншим учасникам.

Що буде, якщо припуститися помилки

Якщо позов оформлено з порушеннями, суд може залишити заяву без руху відповідно до статті 185. У такому випадку суддя виносить ухвалу та дає час на виправлення недоліків.

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