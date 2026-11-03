Человек заполняет документы. Фото: УНИАН

Если возникли проблемы с пенсией, субсидией или льготами, можно обратиться в Пенсионный фонд или другое государственное учреждение. Но иногда украинцы путают заявление с жалобой. Да и из-за ошибок в документах вынуждены подавать их повторно. В свою очередь, государственные органы имеют четкие сроки, в течение которых должны ответить на обращение. Известно, как правильно его оформить и сколько ждать ответа.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Юридический справочник для ВПЛ.

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Чем отличаются заявление, жалоба и предложение

Каждый украинец имеет право обратиться в государственное учреждение самостоятельно или вместе с другими людьми. Это гарантирует Конституция Украины. Обращение можно подать устно или письменно. А вот его форма зависит от того, чего именно вы хотите.

Предложение — когда у вас есть идея, как улучшить работу учреждения. Например, вы хотите предложить Пенсионному фонду новый онлайн-сервис или более удобный порядок приема людей.

Заявление — когда нужно решить конкретный вопрос. Скажем, попросить пересчитать пенсию, выдать справку, разъяснить размер выплат или проверить возможную ошибку в пенсионном деле.

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Есть также ходатайство. Это разновидность заявления, которое подают, когда просят признать определенное право, статус или предоставить льготу.

Жалоба нужна тогда, когда вы считаете, что ваши права нарушены. Например, Пенсионный фонд принял решение, с которым вы не согласны, или вообще не отреагировал на ваше обращение. В таком случае можно подать жалобу в центральный аппарат ПФУ. Также человек имеет право сразу обратиться в суд, даже если еще не подавал жалобу.

Как правильно написать обращение

Обращение можно передать лично, отправить по почте, подать через представителя или отправить по электронной почте либо через специальную форму на сайте учреждения.

Также можно обратиться устно — во время личного приема или через официальную горячую линию.

Если вы пишете заявление или жалобу, обязательно укажите:

свою фамилию, имя и отчество;

адрес проживания;

суть проблемы и о чем именно вы просите;

дату и подпись.

Для электронного обращения необходимо указать адрес электронной почты, на который можно отправить ответ, или другой способ связи.

Если обращение оформлено неправильно, его могут вернуть с объяснением причины. Сделать это должны в течение 10 дней после получения.

Сколько времени есть на ответ

По закону государственное учреждение обычно должно рассмотреть правильно оформленное обращение в течение одного месяца. Но если вопрос несложный и дополнительных проверок не требуется, ответ должны дать быстрее — максимум за 15 дней.

Иногда для рассмотрения требуется дополнительное время. Тогда руководитель учреждения может продлить срок, но в целом он не должен превышать 45 дней.

Как обратиться в Пенсионный фонд

Если возникли вопросы по поводу пенсии, субсидии, льгот или других выплат, обратиться в ПФУ можно несколькими способами:

Зайдите на веб-портал электронных услуг ПФУ, авторизуйтесь с помощью КЭП или "Дія.Підпису". Затем откройте раздел "Обращения", заполните форму и отправьте ее. Позвоните на горячую линию по одному из номеров: 0 800 503 753; (044) 281-08-70; (044) 281-08-71. Отправьте заявление на почтовый или официальный электронный адрес нужного отделения Пенсионного фонда. Придите лично в ближайший сервисный центр ПФУ. Обратиться можно независимо от места регистрации.

В Пенсионном фонде должны зарегистрировать обращение, рассмотреть его и предоставить официальный ответ в установленный законом срок.

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