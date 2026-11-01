Гроші у руці. Фото: Новини.LIVE

Через прострочений платіж сума боргу може швидко зрости. Окрім грошей, які людина заборгувала, з неї можуть вимагати штраф, пеню та відсотки. Іноді ці додаткові нарахування перевищують початкову заборгованість. Велика Палата Верховного Суду пояснила, чи зобов'язаний боржник сплачувати всю суму і коли її можна зменшити.

Про це йдеться в постанові Верховного Суду, передає Новини.LIVE.

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Як борг зріс у кілька разів

Суперечка виникла між двома підприємствами — "Хімагромаркетинг" та "Ольвія". Компанії уклали договір на постачання засобів захисту рослин. Постачальник передав товар на 205 538,92 гривні, але покупець розрахувався з затримкою.

Коли справа дійшла до суду, основний борг становив 98 381,92 гривні. Після відкриття судової справи підприємство повністю його погасило. Але постачальник вимагав ще й гроші за прострочення. За договором передбачалися пеня, штраф та відсотки річних, які становили 40% протягом перших 90 днів затримки й 96% після цього.

Загалом компанія вимагала понад 182 000 гривень додаткових нарахувань. Це майже вдвічі більше за суму простроченого боргу.

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Чому суд відмовив у додаткових відсотках

Суди першої та апеляційної інстанцій погодилися стягнути з боржника 40 306,19 гривні пені та 30 830,83 гривні штрафу. А ось у стягненні ще 110 887,30 гривні відсотків річних відмовили. Постачальник оскаржив це рішення у Верховному Суді.

Велика Палата пояснила, що відсотки річних за прострочення платежу є окремим видом відповідальності. Але не завжди кредитор може отримати всю нараховану суму.

Суд звернув увагу на співвідношення боргу та додаткових платежів. У цій справі штраф, пеня та відсотки разом майже вдвічі перевищували прострочену заборгованість. Тому підприємству дозволили стягнути лише штраф і пеню, а в додаткових відсотках теж відмовили.

Коли суд може зменшити штрафи за борги

Велика Палата Верховного Суду пояснила, що штрафи, пеня та відсотки мають компенсувати втрати через затримку платежу. Але кредитор не повинен заробляти на цьому більше, ніж отримав би, якби гроші йому повернули вчасно.

Тому за певних обставин суд може зменшити загальний розмір штрафу, пені та відсотків річних. При цьому до уваги братимуть:

наскільки великі нарахування порівняно з боргом і збитками кредитора;

чи погасив боржник заборгованість повністю або частково;

майнове становище обох сторін;

інші обставини, які мають значення для справи.

Раніше Новини.LIVE писали, чи може ветеран домогтися перерахунку кредиту, якщо має кредитні пільги. Верховний Суд пояснив, що навіть якщо людина раніше погоджувалася з відсотками банку, вона все одно може вимагати перерахунку боргу. Військовий має право звернутися до суду, щоб банк врахував пільгу та переглянув суму заборгованості.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можуть українці втратити квартиру через борги за комунальні послуги. Адвокатка пояснила, що несплачені рахунки не дають права виселити власника житла та його родину. Навіть під час стягнення боргу примусово забрати квартиру можна лише за рішенням суду, а для мешканців окремих громад під час війни діють додаткові обмеження.