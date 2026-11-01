Гроші в руках на фоні комунальних платіжок. Фото: Новини.LIVE

Українці, які отримують субсидію, повинні повідомляти Пенсійний фонд про зміни, що впливають на право на допомогу. Це стосується і тривалого перебування за кордоном. Якщо вчасно цього не зробити, ПФУ може нарахувати борг. А якщо дійде до суду, сума до повернення може зрости в кілька разів.

Про це йдеться в рішенні Заводського районного суду міста Миколаєва у справі № 487/8144/26, передає Новини.LIVE.

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Чому жінка втратила субсидію

У травні 2024 року Пенсійний фонд автоматично продовжив жительці Миколаєва житлову субсидію на наступні періоди. Але під час перевірки з'ясувалося, що вона ще у вересні 2021 року виїхала з України. Станом на травень 2024 року вона вже понад два з половиною роки перебувала за кордоном.

За правилами, затвердженими постановою Кабміну № 848, людей, які перебувають за межами України понад 60 днів, не включають при розрахунку допомоги. Крім того, вони повинні протягом 30 днів повідомляти Пенсійний фонд про подібні зміни у житті.

Жінка про свій виїзд не повідомила. Через це з травня по жовтень 2024 року їй зайво нарахували 1749,93 гривні.

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Справа дійшла до суду

У листопаді 2024 року Пенсійний фонд припинив виплату субсидії. А на початку 2025 року надіслав жінці вимогу повернути незаконно отримані гроші. Однак добровільно повертати 1749,93 гривні українка не стала.

Тому восени 2026 року Пенсійний фонд звернувся до суду, щоб стягнути переплату. Жінка на судове засідання не прийшла та письмових заперечень не подала. Через це справу розглянули заочно.

Скільки грошей змусили повернути

Суд підтримав вимоги Пенсійного фонду та зобов'язав жінку сплатити:

1749,93 гривні — надміру отриману субсидію;

2662,40 гривні — судовий збір.

Загалом сума зросла до 4412,33 гривні. Тепер через судові витрати доведеться заплатити у 2,5 раза більше.

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Також Новини.LIVE писали, чому власнику квартири відмовили у компенсації за збитки від протікання даху. Українець вимагав від комунальників 42 100 гривень за пошкоджене житло та ремонту покрівлі. Але суд відмовив через те, що він мав борг за утримання будинку, а причинний зв’язок між бездіяльністю підприємства й усіма збитками довести не зміг.