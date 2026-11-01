Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Закон За просрочку долга требуют лишние деньги: когда суд может уменьшить сумму

За просрочку долга требуют лишние деньги: когда суд может уменьшить сумму

Ua ru
1 ноября 2026 18:50
Штрафы и проценты за просрочку долга: когда суд разрешит заплатить меньше Новини.LIVE
Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE

Из-за просроченного платежа сумма долга может быстро увеличиться. Помимо суммы, которую человек задолжал, с него могут взыскать штраф, пеню и проценты. Иногда эти дополнительные начисления превышают первоначальную задолженность. Большая Палата Верховного Суда разъяснила, обязан ли должник выплачивать всю сумму и когда ее можно уменьшить.

Об этом говорится в постановлении Верховного Суда, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как долг вырос в несколько раз

Спор возник между двумя предприятиями — "Химагромаркетинг" и "Ольвия". Компании заключили договор на поставку средств защиты растений. Поставщик передал товар на сумму 205 538,92 гривны, но покупатель рассчитался с задержкой.

Когда дело дошло до суда, основной долг составлял 98 381,92 гривны. После возбуждения судебного дела предприятие полностью его погасило. Но поставщик требовал еще и деньги за просрочку. По договору предусматривались пеня, штраф и годовые проценты, которые составляли 40% в течение первых 90 дней просрочки и 96% после этого.

В целом компания требовала более 182 000 гривен дополнительных начислений. Это почти вдвое больше суммы просроченного долга.

Читайте также:

Почему суд отказал в дополнительных процентах

Суды первой и апелляционной инстанций согласились взыскать с должника 40 306,19 гривен пени и 30 830,83 гривен штрафа. А вот в взыскании еще 110 887,30 гривен годовых процентов отказали. Поставщик обжаловал это решение в Верховном Суде.

Большая Палата пояснила, что годовые проценты за просрочку платежа являются отдельным видом ответственности. Но не всегда кредитор может получить всю насчитанную сумму.

Суд обратил внимание на соотношение долга и дополнительных платежей. В данном деле штраф, пеня и проценты вместе почти вдвое превышали просроченную задолженность. Поэтому предприятию разрешили взыскать только штраф и пеню, а в дополнительных процентах также отказали.

Когда суд может уменьшить штрафы за долги

Большая Палата Верховного Суда пояснила, что штрафы, пеня и проценты должны компенсировать убытки, связанные с задержкой платежа. Однако кредитор не должен зарабатывать на этом больше, чем получил бы, если бы деньги ему вернули вовремя.

Поэтому при определенных обстоятельствах суд может уменьшить общий размер штрафа, пени и годовых процентов. При этом будут учитываться:

  • насколько велики начисления по сравнению с долгом и убытками кредитора;
  • погасил ли должник задолженность полностью или частично;
  • имущественное положение обеих сторон;
  • другие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Ранее Новини.LIVE писали о том, может ли ветеран добиться перерасчета кредита, если у него есть кредитные льготы. Верховный Суд пояснил, что даже если человек ранее соглашался с процентами банка, он все равно может требовать перерасчета долга. Военнослужащий имеет право обратиться в суд, чтобы банк учел льготу и пересмотрел сумму задолженности.

Также Новини.LIVE рассказывали, могут ли украинцы лишиться квартиры из-за долгов за коммунальные услуги. Адвокат объяснила, что неоплаченные счета не дают права выселить владельца жилья и его семью. Даже при взыскании долга принудительно забрать квартиру можно только по решению суда, а для жителей отдельных громад во время войны действуют дополнительные ограничения.

Верховный суд деньги штрафы долги пеня
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации