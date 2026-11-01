Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE

Из-за просроченного платежа сумма долга может быстро увеличиться. Помимо суммы, которую человек задолжал, с него могут взыскать штраф, пеню и проценты. Иногда эти дополнительные начисления превышают первоначальную задолженность. Большая Палата Верховного Суда разъяснила, обязан ли должник выплачивать всю сумму и когда ее можно уменьшить.

Об этом говорится в постановлении Верховного Суда, передает Новини.LIVE.

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Как долг вырос в несколько раз

Спор возник между двумя предприятиями — "Химагромаркетинг" и "Ольвия". Компании заключили договор на поставку средств защиты растений. Поставщик передал товар на сумму 205 538,92 гривны, но покупатель рассчитался с задержкой.

Когда дело дошло до суда, основной долг составлял 98 381,92 гривны. После возбуждения судебного дела предприятие полностью его погасило. Но поставщик требовал еще и деньги за просрочку. По договору предусматривались пеня, штраф и годовые проценты, которые составляли 40% в течение первых 90 дней просрочки и 96% после этого.

В целом компания требовала более 182 000 гривен дополнительных начислений. Это почти вдвое больше суммы просроченного долга.

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Почему суд отказал в дополнительных процентах

Суды первой и апелляционной инстанций согласились взыскать с должника 40 306,19 гривен пени и 30 830,83 гривен штрафа. А вот в взыскании еще 110 887,30 гривен годовых процентов отказали. Поставщик обжаловал это решение в Верховном Суде.

Большая Палата пояснила, что годовые проценты за просрочку платежа являются отдельным видом ответственности. Но не всегда кредитор может получить всю насчитанную сумму.

Суд обратил внимание на соотношение долга и дополнительных платежей. В данном деле штраф, пеня и проценты вместе почти вдвое превышали просроченную задолженность. Поэтому предприятию разрешили взыскать только штраф и пеню, а в дополнительных процентах также отказали.

Когда суд может уменьшить штрафы за долги

Большая Палата Верховного Суда пояснила, что штрафы, пеня и проценты должны компенсировать убытки, связанные с задержкой платежа. Однако кредитор не должен зарабатывать на этом больше, чем получил бы, если бы деньги ему вернули вовремя.

Поэтому при определенных обстоятельствах суд может уменьшить общий размер штрафа, пени и годовых процентов. При этом будут учитываться:

насколько велики начисления по сравнению с долгом и убытками кредитора;

погасил ли должник задолженность полностью или частично;

имущественное положение обеих сторон;

другие обстоятельства, имеющие значение для дела.

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