Військовий ЗСУ. Фото: Новини. LIVE

Учасники бойових дій мають право на пільги за кредитами, але не всі про це знають. Буває, що людина роками сплачує відсотки, а потім з'ясовує, що мала право на звільнення від них. Подібна ситуація стала причиною судового спору між ветераном і банком. Справа дійшла до Верховного Суду, який пояснив, чи можна вимагати перерахунку боргу та чи впливають на це попередні платежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Юридичну клініку Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

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Чому ветеран подав до суду

У 2015 році українець оформив кредитну картку з лімітом 21 860 гривень. За наступні роки він сплатив банку 97 395,72 гривні, зокрема й відсотки за користування кредитом. Позичальник має статус учасника бойових дій, а з 2019 року — особи з інвалідністю внаслідок війни II групи.

Чоловік вважав, що за пунктом 15 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" має право на звільнення від сплати відсотків за кредитом. У 2023 році він повідомив банк про свій статус і надав підтверджуючі документи. Згодом звернувся до суду.

Ветеран вимагав припинити нарахування відсотків і комісій, перерахувати борг та зарахувати вже сплачені гроші в рахунок погашення самого кредиту.

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Чому попередні суди відмовили

Спочатку суд першої інстанції відмовив чоловікові. Там вирішили, що кредитна пільга на нього не поширюється. Апеляційний суд із цим висновком погодився лише частково. Судді визнали, що право на пільгу в позичальника є, але його вимоги все одно залишили без задоволення.

Одним з аргументів стало те, що чоловік тривалий час сам сплачував банку відсотки. Крім того, апеляційний суд вважав, що вимога перерахувати заборгованість є неправильним способом захисту його прав.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд з такими висновками не погодився. Судді пояснили, що саме банк розраховує заборгованість за кредитом. Тому позичальник має право вимагати правильного розрахунку, якщо вважає, що йому нарахували зайве.

Адже коли сума боргу визначена неправильно, людина навіть не знає, скільки насправді повинна заплатити. Тому вимога про перерахунок заборгованості може бути належним способом захистити свої права в суді.

Окремо Верховний Суд звернув увагу на сплату відсотків у попередні роки. Якщо людина тривалий час платила банку, вона все одно може вимагати пільгу.

Чим закінчилася справа

Верховний Суд скасував рішення Харківського апеляційного суду та направив справу на новий розгляд. Водночас остаточного рішення про повернення грошей ветерану поки немає. Це питання ще розглядатимуть.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому суд може відмовити українцям у списанні кредитних боргів через банкрутство. Верховний Суд пояснив: позичальник має документально підтвердити розмір заборгованості, доходи, майно та причини неплатоспроможності. Самих заяв про відсутність грошей замало — без доказів фінансового стану розраховувати на списання боргів не варто.

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