Чоловік читає комунальну платіжку. Фото: Новини.LIVE

Борги за комунальні послуги можуть накопичуватися роками. Через це власники квартир і будинків побоюються, що одного дня їх можуть змусити звільнити житло. Особливо коли заборгованість зростає. Але українське законодавство передбачає обмеження на виселення та стягнення боргів. Відомо, чи можуть залишити без квартири через несплачені рахунки.

Про це 24 Каналу розповіла адвокатка, партнерка Lawyer HUB Марія Конрадій, передає Новини.LIVE.

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Чи можуть виселити з квартири за борги

За словами адвокатки, заборгованість за житлово-комунальні послуги — це грошовий борг. За законом, несплата рахунків за світло, газ, воду чи інші послуги не дає права виселяти власника квартири або будинку та членів його сім'ї. Крім того, змусити власника залишити житло без рішення суду ніхто не має права.

Кому під час війни зупиняють стягнення боргів

Для частини українців під час воєнного стану діють додаткові обмеження. Вони передбачені пунктом 10-2 розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про виконавче провадження".

За цими правилами виконавчі дії щодо стягнення комунальних боргів з фізичних осіб зупиняються, якщо боржник проживає в територіальній громаді, яка:

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розташована в районі бойових дій;

перебуває або перебувала в тимчасовій окупації;

перебуває або перебувала в оточенні чи блокуванні.

Йдеться про громади, включені до визначеного законодавством переліку.

Що мають пояснити комунальники

Українці мають право знати, за що саме платять гроші і звідки беруться суми у платіжках. Якщо раптом з'явився борг за світло, газ, воду чи опалення, можна вимагати пояснення, як його нарахували. Так само споживачі можуть дізнатися, з чого складається тариф, чому його планують підвищити та як змінювалася вартість послуг за останні п'ять років.

Постачальники також зобов'язані надавати інформацію про попередні обсяги споживання, платежі, пільги та субсидії.

Крім того, мешканці можуть перевірити, куди комунальні підприємства витрачають отримані гроші. Вони мають повинні повідомляти, які мережі збираються ремонтувати, коли проводитимуть роботи, скільки це коштуватиме та звідки візьмуть кошти. Інформацію про тарифи й додаткові послуги мають оновлювати щомісяця, а річні звіти про використання коштів подавати до кінця першого кварталу.

Раніше Новини.LIVE писали, що суд відмовив українцю, який вимагав від комунальників 42 100 гривень за пошкоджене житло та ремонту покрівлі. Він мав борг за утримання будинку, а причинний зв’язок між бездіяльністю підприємства й усіма збитками довести не зміг.

Також Новини.LIVE розповідали, за які витрати під час оренди квартири відповідає власник, а які має оплачувати мешканець. Наприклад, повірка лічильників зазвичай лежить на господареві. Підвищити орендну плату без згоди орендаря можна лише за умовами договору. Тому перед оплатою додаткових рахунків варто перевірити домовленості, а всі перекази та вимоги власника зберігати як докази.