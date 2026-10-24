Жінка показує водійські права. Фото: УНІАН

Частина українських водіїв досі користується посвідченнями, отриманими ще за радянських часів. Коли приходить час замінити їх на нові, у сервісному центрі МВС можуть відмовити. Буває, що працівники не знаходять інформації в базі, просять старі документи з автошколи або відправляють повторно складати іспити.

Які вимоги є законними, а які можна оскаржити, розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Дорожній Адвокат".

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Чи можна обміняти старі права без іспитів

Якщо людина отримала водійське посвідчення в Україні багато років тому, вона може обміняти його на нове. Навіть якщо права видали до 1991 року. Знову йти в автошколу чи складати іспити не потрібно.

Під час заміни документа зберігаються й дозволені категорії транспорту. Наприклад, якщо у старих правах була категорія B, у новому посвідченні зазначать B1 і B. А замість старої категорії C водій отримає C1 і C.

Інші правила діють для посвідчень, виданих у колишніх республіках СРСР за межами України. Такі документи можуть вважатися іноземними, тому правила обміну відрізняються. Для посвідчень з Росії та Білорусі доведеться складати теоретичний і практичний іспити.

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Що робити, якщо старих прав немає в базі МВС

Таке справді трапляється, адже раніше всі документи оформлювали на папері. Однак інформація про них може зберігатися в паперових архівах, і працівники сервісного центру мають це перевірити.

Іноді водія просять принести екзаменаційну картку або свідоцтво про закінчення автошколи. Але для заміни українського посвідчення ці папери не обов'язкові. Їх рекомендують надавати, щоб прискорити перевірку.

Як оскаржити відмову в обміні водійських прав через суд

Якщо у сервісному центрі кажуть, що обміняти посвідчення неможливо, попросіть пояснити причину письмово. Це важливо, адже усні слова працівника буде складно оскаржити.

Якщо водій вважає таке рішення незаконним, він може звернутися до адміністративного суду. Там можна вимагати, щоб одразу видали нові права, а не змушували знову проходити ту саму процедуру.

Також суд може повернути заяву до сервісного центру для додаткової перевірки інформації в архівах. Але повторно відмовити з причини, яку суд визнав незаконною, МВС не має права.

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