Працівники ТЦК. Фото: УНІАН

Навіть чинне бронювання від мобілізації не завжди може вберегти українців від призову. Трапляється, що з відстрочкою забирають до армії, а потім доводиться оскаржувати незаконні дії ТЦК в суді. У таку ситуацію потрапив працівник "Укрнафти", який після виклику поліції опинився у ТЦК, а наступного дня його вже мобілізували.

Про обставини справи повідомляє Новини.LIVE.

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Як заброньований працівник опинився в армії

Справу №300/5586/26 розглядав Івано-Франківський окружний адміністративний суд. Чоловік з 2001 року працював слюсарем у підрозділі "Укрнафти". Він мав бронювання, оформлене через "Дію", яке діяло до 6 листопада 2026 року.

17 лютого чоловік випивав зі знайомим і під час сварки вдарив його. Коли той знепритомнів, сам викликав поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце, відвезли чоловіка до ТЦК. Там від його імені оформили заяву про нібито добровільне бажання служити. Чоловік наполягав, що нічого подібного не писав і не підписував.

Попри чинну відстрочку, 18 лютого його мобілізували, а 19 квітня зарахували до військової частини на посаду кулеметника.

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Що вирішив суд

У ТЦК наполягали, що бронювання не забороняє людині добровільно піти служити. Військова частина ж стверджувала, що лише прийняла чоловіка на службу і не брала участь у мобілізації.

Однак суд встановив, що особиста заява до ТЦК не скасовує бронювання. Для цього передбачена окрема процедура, яку проводить роботодавець через портал "Дія".

На момент призову бронювання чоловіка залишалося чинним — це підтвердив роботодавець. Тому, навіть попри заяву про бажання служити, у ТЦК не було підстав мобілізувати його.

Також суд вирішив, що скасувати наказ ТЦК замало, адже чоловік уже перебував в армії. Щоб він міг повернутися додому, потрібно ще й звільнити його зі служби. Адже якщо мобілізували незаконно, то й рішення про його зарахування до військової частини має бути скасоване.

15 жовтня 2026 року суд скасував наказ ТЦК від 18 лютого та наказ військової частини від 19 квітня. Військову частину зобов'язали виключити чоловіка зі списків особового складу. Крім того, на користь працівника з ТЦК стягнули 665,60 гривні судового збору.

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