Женщина показывает водительские права. Фото: УНИАН

Часть украинских водителей до сих пор пользуется водительскими удостоверениями, полученными еще в советское время. Когда приходит время заменить их на новые, в сервисном центре МВД могут отказать. Бывает, что сотрудники не находят информации в базе, просят предъявить старые документы из автошколы или отправляют повторно сдавать экзамены.

Какие требования являются законными, а какие можно обжаловать, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на "Дорожный адвокат".

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Можно ли обменять старые права без экзаменов

Если человек получил водительское удостоверение в Украине много лет назад, он может обменять его на новое. Даже если права были выданы до 1991 года. Снова ходить в автошколу или сдавать экзамены не нужно.

При замене документа сохраняются и разрешенные категории транспорта. Например, если в старых правах была категория B, в новом удостоверении будут указаны B1 и B. А вместо старой категории C водитель получит C1 и C.

Другие правила действуют для удостоверений, выданных в бывших республиках СССР за пределами Украины. Такие документы могут считаться иностранными, поэтому правила обмена отличаются. Для удостоверений из России и Беларуси придется сдавать теоретический и практический экзамены.

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Что делать, если старых прав нет в базе МВД

Такое действительно бывает, ведь раньше все документы оформлялись на бумаге. Однако информация о них может храниться в бумажных архивах, и сотрудники сервисного центра должны это проверить.

Иногда водителя просят принести экзаменационную карточку или свидетельство об окончании автошколы. Но для замены украинского водительского удостоверения эти документы не обязательны. Их рекомендуют предоставлять, чтобы ускорить проверку.

Как обжаловать отказ в обмене водительских прав через суд

Если в сервисном центре говорят, что обменять удостоверение невозможно, попросите объяснить причину в письменной форме. Это важно, ведь устные слова сотрудника будет сложно оспорить.

Если водитель считает такое решение незаконным, он может обратиться в административный суд. Там можно требовать, чтобы сразу выдали новые права, а не заставляли заново проходить ту же процедуру.

Также суд может вернуть заявление в сервисный центр для дополнительной проверки информации в архивах. Но повторно отказать по причине, которую суд признал незаконной, МВД не имеет права.

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