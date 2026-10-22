Реєстрація шлюбу. Фото: УНІАН

Чоловік і жінка можуть побратися заради певної вигоди. Наприклад, щоб отримати підстави для звільнення з військової служби. Але довести, що їхній шлюб фіктивний, не так просто. Навіть якщо подружжя згодом розійшлося, жило окремо або мало інших партнерів. Відомо, які обставини мають значення і чому навіть очевидні докази можуть не допомогти.

Як суди розглядають такі суперечки, розповідає Новини.LIVE.

Реклама

Чому батькам загиблого військового відмовили в суді

У справі № 175/9878/24 батьки загиблого військовослужбовця намагалися визнати шлюб сина недійсним. Чоловік одружився у грудні 2021 року, а згодом вирушив на службу. Подружжя жило окремо, не мало спільного бюджету та майна. За словами батьків, обоє почали зустрічатися з іншими людьми.

У січні 2023 року чоловік і дружина подали заяву на розлучення, але до нього військовий не дожив. Згодом жінка народила доньку від іншого чоловіка.

Батьки вважали це доказами фіктивного шлюбу. Апеляційний суд з ними погодився, однак Верховний Суд скасував це рішення. Він пояснив: подружжя спочатку мало намір створити сім'ю, деякий час жило разом і вело спільне господарство. Подальше розлучення, стосунки на стороні та народження дитини від іншого чоловіка цього не змінюють.

Читайте також:

Що ще візьмуть до уваги

Схожу справу № 439/2430/23 розглянули щодо чоловіка, який одружився та усиновив сина дружини. Після цього він звільнився з військової служби як батько трьох неповнолітніх дітей.

Жінка заявила, що з нею побралися лише заради звільнення з армії. Однак суди встановили, що пара мала спільний бюджет, жила разом, відпочивала та підтримувала сімейні стосунки. Тому Верховний Суд відмовив у визнанні шлюбу недійсним.

Коли шлюб можуть визнати фіктивним

Головне для суду — встановити, чи хотіли люди створити сім'ю саме в день одруження. Для цього враховують:

скільки часу чоловік і жінка були разом до весілля та як довго тривав шлюб;

чи жили вони разом, а якщо окремо — то з яких причин;

чи мали спільний бюджет і господарство;

чи купували разом майно;

чи піклувалися одне про одного та про добробут сім'ї;

інші докази, які допомагають зрозуміти, чи хотіли вони бути сім'єю.

Хоча варто розуміти, що суд не прийматиме рішення лише за одним з цих факторів. Але відсутність спільного майна або проживання за різними адресами не означає, що шлюб фіктивний.

Допомогти може й листування в месенджерах, якщо зрозуміло, хто писав повідомлення. Однак скарги на погані стосунки після весілля не доводять, що шлюб з самого початку був фіктивним.

Може бути й так, що люди спочатку одружилися без бажання створювати сім'ю, але з часом зблизилися, почали жити разом і піклуватися одне про одного. У такому випадку суд може залишити шлюб чинним, навіть якщо спочатку він був фіктивним.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як знайти боржника з аліментів, якщо він виїхав за кордон. Через Міністерство юстиції України можна попросити іноземні органи встановити його адресу, навіть якщо точне місце проживання невідоме. Після цього можна готувати документи для стягнення аліментів за кордоном, якщо відповідна країна бере участь у міжнародній домовленості або має договір з Україною.

Також Новини.LIVE писали, чи збережуть переселенці виплати, якщо чоловік і дружина житимуть у різних містах. Після переїзду одного з подружжя допомогу решті родини можуть продовжити, але її розмір перерахують. Щоб уникнути проблем із виплатами, потрібно вчасно оновити адресу ВПО та повідомити Пенсійний фонд про зміни.