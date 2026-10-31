Людина заповнює документи. Фото: Новини. LIVE

Українці, які живуть за кордоном, можуть вирішувати питання зі спадщиною та майном в Україні дистанційно. Але спосіб оформлення документів залежить від того, чи людина вже володіє майном, чи тільки має отримати його у спадок. Від цього залежить і те, чи можна відмовитися від своєї частки на користь родича. Відомо, як діяти та на що звернути увагу.

Про це на порталі Юристи.UA розповів адвокат Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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До юристів звернулася українка, яка живе у Німеччині. Після смерті біологічної матері їй залишилася п'ята частина квартири. Жінка хоче передати її іншому родичу, але приїжджати в Україну для цього не планує.

Як передати частку квартири, якщо ви вже власник

За словами юриста, якщо 1/5 квартири вже оформлена на жінку, відмовитися від спадщини, щоб передати цю частку родичу, не вийде. У такому випадку потрібно оформити договір дарування.

За статтями 361 і 719 Цивільного кодексу України, власник може сам розпоряджатися своєю часткою, а дарування нерухомості оформлюють письмово та посвідчують у нотаріуса. Приїжджати з Німеччини для цього необов'язково. Можна оформити довіреність на людину, яка підпише договір в Україні.

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Але тут є два нюанси. У довіреності обов'язково потрібно вказати, кому саме дарують частку, інакше за статтею 720 ЦК України таке доручення буде недійсним. Крім того, родич, який отримує квартиру, не може одночасно представляти дарувальника під час укладення договору. Це обмеження передбачене статтею 238 ЦК України.

Згоди інших власників квартири на дарування окремої частки не потрібно. Переважне право співвласників за статтею 362 ЦК України стосується продажу, а не дарування.

Як відмовитися від спадщини на користь родича

Інша ситуація, коли жінка ще тільки має отримати свою частку після смерті матері. Тоді можна подати заяву про відмову від спадщини. Але зробити це потрібно вчасно.

За статтями 1270 і 1273 ЦК України, загальний строк становить шість місяців з дня відкриття спадщини. Якщо під час воєнного стану смерть зареєстрували з запізненням понад місяць, можуть діяти інші правила обчислення строку, передбачені пунктом 20 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України.

Якщо заповіту немає, відмовитися від спадщини можна на користь іншого спадкоємця, незалежно від того, до якої черги він належить. Якщо є заповіт — на користь іншого спадкоємця за заповітом. А коли в заповіті призначений запасний спадкоємець, відмова допускається лише на його користь.

Є ще одне обмеження: не можна відмовитися тільки від квартири, а інше майно залишити собі.

Як оформити документи з Німеччини

Для відмови від спадщини потрібно особисто підписати заяву, засвідчити підпис і надіслати оригінал нотаріусу в Україні, який веде спадкову справу. Доручити іншій людині відмовитися від спадщини замість себе не можна.

Заяву потрібно відправити до закінчення встановленого строку та зберегти підтвердження дати відправлення. Засвідчити підпис або оформити довіреність на дарування можна в українському консульстві в Німеччині. Ці документи можна використовувати в Україні без апостиля та перекладу. Але договір дарування української квартири консул не посвідчує. Його оформлюють в Україні.

Інший варіант — звернутися до німецького нотаріуса. Тоді знадобляться апостиль і належно засвідчений переклад українською мовою, включно з нотаріальним написом та апостилем.

Що робити, якщо шість місяців вже минули

Спочатку потрібно завершити оформлення спадщини та зареєструвати право власності на частку квартири. Після цього її можна подарувати родичу. Оформлення вже прийнятої спадщини та подальше дарування можна доручити представнику.

Окремо адвокат звернув увагу на слова жінки про біологічну матір. Якщо її усиновили інші люди, перед оформленням документів потрібно перевірити підстави спадкування та документи про усиновлення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як українцям за кордоном оформити довіреність. Документ можна посвідчити в українському консульстві або в місцевого нотаріуса, але для другого способу зазвичай потрібні апостиль і переклад.

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