Документи на тлі ділових паперів. Фото: Новини.LIVE

Українці, які живуть за кордоном, часто мають справи, які потрібно вирішити вдома. Наприклад, продати квартиру, оформити спадщину, отримати документи чи виплати. Але приїхати в Україну не завжди є можливість. У такому випадку можна оформити довіреність на іншу людину, яка займатиметься усіма питаннями замість вас. Для цього є два способи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Як оформити довіреність через консульство

Цей спосіб зручний тим, що довіреність одразу можна використовувати в Україні. Її не потрібно додатково перекладати українською мовою чи легалізувати.

Спочатку потрібно записатися на прийом до посольства або консульства через сервіс "е-Консул". Там слід вибрати потрібну нотаріальну послугу.

Заздалегідь підготуйте текст довіреності або хоча б чітко визначте, що саме ви дозволяєте робити іншій людині від вашого імені. На прийомі консульський працівник може попросити надіслати підготовлений текст електронною поштою.

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Також з собою потрібно мати:

український закордонний або внутрішній паспорт — оригінал і копію;

податковий номер — оригінал і копію;

копію паспорта людини, на яку оформлюється довіреність;

документ, що підтверджує законне перебування за кордоном;

текст довіреності або перелік повноважень;

додаткові документи залежно від мети довіреності.

Наприклад, якщо людина хоче доручити комусь розпоряджатися її квартирою, можуть знадобитися копії документів на нерухомість. Також врахуйте, що за оформлення довіреності потрібно сплатити консульський збір.

Є ще один нюанс з реєстрацією. Довіреності, їхні дублікати, скасування та припинення дії обов'язково вносять до Єдиного реєстру довіреностей. Якщо консульство не має доступу до цього реєстру, довіритель має подати заяву про реєстрацію українському нотаріусу, державній нотаріальній конторі або нотаріальному архіву.

Як оформити довіреність у місцевого нотаріуса

Потрапити на прийом до українського консульства іноді складно. Вільних дат може довго не бути, а саме консульство часто розташоване далеко від місця проживання.

Тоді українці можуть звернутися до нотаріуса в країні, де зараз живуть. Але є додаткові вимоги, адже документ зазвичай оформлюють іноземною мовою.

Довіреності з Польщі та Чехії визнають в Україні без додаткової легалізації. Це передбачено міжнародними договорами між країнами. У більшості інших європейських країн, а також у США, Канаді та Великій Британії на документ потрібно поставити апостиль. Після оформлення документа за кордоном його потрібно перекласти українською мовою та нотаріально засвідчити переклад в Україні.

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