Человек заполняет документы. Фото: Новини. LIVE

Украинцы, проживающие за границей, могут решать вопросы, связанные с наследством и имуществом в Украине, дистанционно. Однако порядок оформления документов зависит от того, владеет ли человек имуществом уже сейчас или только собирается получить его в наследство. От этого зависит и то, можно ли отказаться от своей доли в пользу родственника. Известно, как действовать и на что обратить внимание.

Об этом на портале Юристы.UA рассказал адвокат Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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К юристам обратилась украинка, проживающая в Германии. После смерти биологической матери ей осталась одна пятая часть квартиры. Женщина хочет передать ее другому родственнику, но приезжать в Украину для этого не планирует.

Как передать долю квартиры, если вы уже являетесь собственником

По словам юриста, если 1/5 квартиры уже оформлена на женщину, отказаться от наследства, чтобы передать эту долю родственнику, не получится. В таком случае нужно оформить договор дарения.

Согласно статьям 361 и 719 Гражданского кодекса Украины, собственник может самостоятельно распоряжаться своей долей, а дарение недвижимости оформляется в письменной форме и заверяется у нотариуса. Приезжать из Германии для этого необязательно. Можно оформить доверенность на человека, который подпишет договор в Украине.

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Но здесь есть два нюанса. В доверенности обязательно нужно указать, кому именно дарят долю, иначе согласно статье 720 ГК Украины такая доверенность будет недействительной. Кроме того, родственник, получающий квартиру, не может одновременно представлять дарителя при заключении договора. Это ограничение предусмотрено статьей 238 ГК Украины.

Согласия других собственников квартиры на дарение отдельной доли не требуется. Преимущественное право совладельцев согласно статье 362 ГК Украины касается продажи, а не дарения.

Как отказаться от наследства в пользу родственника

Другая ситуация, когда женщина еще только должна получить свою долю после смерти матери. Тогда можно подать заявление об отказе от наследства. Но сделать это нужно своевременно.

Согласно статьям 1270 и 1273 ГК Украины, общий срок составляет шесть месяцев со дня открытия наследства. Если во время военного положения смерть зарегистрировали с опозданием более чем на месяц, могут действовать другие правила исчисления срока, предусмотренные пунктом 20 Заключительных и переходных положений ГК Украины.

Если завещания нет, отказаться от наследства можно в пользу другого наследника, независимо от того, к какой очереди он относится. Если завещание есть — в пользу другого наследника по завещанию. А если в завещании назначен запасной наследник, отказ допускается только в его пользу.

Есть еще одно ограничение: нельзя отказаться только от квартиры, а остальное имущество оставить себе.

Как оформить документы из Германии

Для отказа от наследства необходимо лично подписать заявление, заверить подпись и отправить оригинал нотариусу в Украине, ведущему наследственное дело. Поручить другому человеку отказаться от наследства вместо себя нельзя.

Заявление необходимо отправить до истечения установленного срока и сохранить подтверждение даты отправки. Заверить подпись или оформить доверенность на дарение можно в украинском консульстве в Германии. Эти документы можно использовать в Украине без апостиля и перевода. Однако договор дарения украинской квартиры консул не заверяет. Его оформляют в Украине.

Другой вариант — обратиться к немецкому нотариусу. Тогда понадобятся апостиль и должным образом заверенный перевод на украинский язык, включая нотариальную надпись и апостиль.

Что делать, если шесть месяцев уже прошли

Сначала нужно завершить оформление наследства и зарегистрировать право собственности на долю квартиры. После этого ее можно подарить родственнику. Оформление уже принятого наследства и последующее дарение можно поручить представителю.

Отдельно адвокат обратил внимание на слова женщины о биологической матери. Если ее усыновили другие люди, перед оформлением документов необходимо проверить основания наследования и документы об усыновлении.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинцам за рубежом оформить доверенность. Документ можно заверить в украинском консульстве или у местного нотариуса, но для второго способа обычно требуются апостиль и перевод.

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