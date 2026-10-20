Жінка складає заповіт. Фото: Новини.LIVE

Після смерті близької людини родичам залишається розбиратися не лише з майном, а й з її боргами, документами та невиплаченими грошима. Часто люди думають, що оскільки вони спадкоємці, то можуть отримати все, що належало померлому. Але насправді є багато речей, які припиняються разом зі смертю. Відомо, що все ж можна успадкувати, а на що розраховувати марно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Що родичі не зможуть отримати у спадок

Коли людина помирає, її майно та частина прав і обов'язків можуть перейти спадкоємцям. Але є й такі права, які належали лише їй особисто. До цього переліку входять:

Особисті права. Наприклад, право на життя, ім'я, охорону здоров'я, повагу до честі та гідності. Вони належать конкретній людині і після її смерті припиняються. Членство в організаціях і товариствах. Якщо померлий був учасником певного товариства чи об'єднання, його місце спадкоємі не зможуть зайняти автоматично. Винятки можливі, якщо це передбачено законом або документами самої організації. Компенсація за травми та шкоду здоров'ю. Якщо людина отримувала гроші через каліцтво чи інше ушкодження здоров'я, родичі не зможуть продовжити отримувати ці виплати замість неї. Такі кошти призначалися саме постраждалому на лікування та відновлення здоров'я. Пенсія, аліменти та інша допомога. Після смерті людини їх припинять.

Які виплати померлого можна забрати

Буває, що людині вже нарахували пенсію або зарплату, але отримати гроші вона так і не встигла. У такій ситуації кошти можуть віддати її родині. Це стосується:

зарплати;

пенсії;

стипендії;

аліментів;

лікарняних;

інших соціальних виплат.

Головна умова — гроші мали належати людині за життя, але залишилися невиплаченими. За статтею 1227 Цивільного кодексу України такі суми передають членам сім'ї померлого. Якщо ж членів сім'ї немає, їх включають до спадщини. А ось право на подальші пенсійні виплати у спадок не переходить.

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Що буде з боргами, довіреностями та обіцяними подарунками

Усе залежить від того, що саме людина мала зробити. Наприклад, якщо померлий особисто взявся виконати певне доручення і замінити його іншою людиною неможливо, після смерті цей обов'язок припиняється.

Те саме стосується випадків, коли домовленість була пов'язана саме з людиною, для якої мали щось зробити. Такі правила передбачені статтею 608 Цивільного кодексу України.

Також після смерті людини припиняє діяти видана нею довіреність. Те саме відбувається, якщо помирає представник, на якого її оформили.

Є нюанс і з подарунками. Наприклад, людині пообіцяли подарувати майно, навіть уклали договір, але подарунок мали передати пізніше. Якщо людина померла, так і не отримавши його, спадкоємці не можуть вимагати цей подарунок собі.

А ось борги після смерті людини зникають не всі. Припиняються лише ті обов'язки, які були пов'язані особисто з померлим і які замість нього ніхто інший виконати не може.