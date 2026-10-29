Протікання стелі у квартирі. Фото: УНІАН

Через дірявий дах квартира на останньому поверсі може перетворитися на суцільну проблему. Вода псує стіни, та стелю, а ремонт не допомагає. З такою ситуацією роками боровся житель Олександрії. Він вимагав від комунальників відремонтувати дах і повернути гроші за пошкоджену квартиру. Але суд знайшов обставини, через які чоловік залишився без компенсації.

Про це йдеться в рішенні Олександрійського міськрайонного суду від 9 жовтня 2026 року у справі № 398/7031/25, передає Новини.LIVE.

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Квартира роками потерпала від протікання даху

Чоловік жив у двокімнатній квартирі на п'ятому поверсі. Через пошкоджений дах її неодноразово заливало дощовою водою. Ще з 2020 року він звертався до КП "Житлогосп" зі скаргами та просив відремонтувати покрівлю. Після чергових затоплень у 2022 та 2024 роках чоловік знову вимагав оглянути квартиру й зафіксувати пошкодження.

У "Житлогоспі" ще у 2019 році встановили, що дах будинку потребує капітального ремонту. А після звернення мешканця у грудні 2020 року підтвердили пошкодження покриття над його квартирою та необхідність поточного ремонту. Однак роботи так і не провели.

У травні 2025 року чоловік замовив незалежну оцінку пошкоджень. Фахівці виявили сліди води на стінах і стелі в обох кімнатах, кухні, ванній та коридорі. У житлових кімнатах також розбухло покриття підлоги.

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Вартість ремонту оцінили у 42 100 гривень. Ці гроші чоловік вирішив стягнути з комунального підприємства через суд. Також він вимагав відремонтувати дах.

Які аргументи надали комунальники

У суді представники "Житлогоспу" пояснили, що дах давно потребує капітального ремонту, а для таких робіт мешканці будинку повинні визначити джерело фінансування. Комунальники також заперечували, що саме їхня бездіяльність призвела до всіх пошкоджень у квартирі. Мовляв, наявні документи підтверджують сліди затікання, але не встановлюють точну причину збитків.

Крім того, власник квартири роками не платив за утримання будинку. Станом на квітень 2026 року його борг становив 25 443,86 гривні. Позивач визнав, що припинив платити за послуги, оскільки був незадоволений їхньою якістю.

Чому суд відмовив власнику квартири

Суд перевірив договір між мешканцями та "Житлогоспом". У ньому було передбачено, що підприємство може призупинити надання послуг у разі несплати. Таке право також передбачає пункт 42 Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком, затверджених постановою Кабміну № 712.

Суд врахував борг чоловіка та те, що ремонт спільного майна будинку фінансується коштом співвласників. Тому зобов'язувати підприємство ремонтувати дах за позовом одного мешканця не знайшли підстав.

У компенсації теж відмовили. Суд визнав, що квартира мала пошкодження, але чоловік не зміг довести, що всі вони виникли саме через бездіяльність "Житлогоспу". Надані документи не дозволяли встановити зв'язок між конкретними випадками протікання даху та пошкодженнями, які оцінили у 42 100 гривень.

Суд звернув увагу й на Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені наказом № 76 від 17 травня 2005 року. За ними потрібно правильно оформлювати документи про затоплення квартири. Тож українцю повністю відмовили в позові.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцю після звернення до газовиків нарахували майже 80 000 гривень боргу. Споживач домігся скасування нарахувань, але вимагав ще компенсацію за стрес і погіршення самопочуття. Верховний Суд відмовив в компенсації, оскільки чоловік не надав достатніх доказів моральної шкоди.

Також Новини.LIVE розповідали, за які витрати в орендованій квартирі має платити власник, а коли він може вимагати гроші від мешканця. Якщо орендодавець вимагає додаткові кошти або погрожує виселенням, орендарю варто зберігати листування та підтвердження платежів для звернення до суду.