Мужчина читает платежку за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Задолженность за коммунальные услуги может накапливаться годами. Из-за этого владельцы квартир и домов опасаются, что однажды их могут заставить освободить жилье. Особенно когда задолженность растет. Однако украинское законодательство предусматривает ограничения на выселение и взыскание задолженности. Известно, могут ли оставить без квартиры из-за неоплаченных счетов.

Об этом 24 Каналу рассказала адвокат, партнер Lawyer HUB Мария Конрадий, передает Новини.LIVE.

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Могут ли выселить из квартиры за долги

По словам адвоката, задолженность за жилищно-коммунальные услуги — это денежный долг. По закону, неуплата счетов за свет, газ, воду или другие услуги не дает права выселять владельца квартиры или дома и членов его семьи. Кроме того, заставить владельца покинуть жилье без решения суда никто не имеет права.

Кому во время войны приостанавливают взыскание долгов

Для части украинцев во время военного положения действуют дополнительные ограничения. Они предусмотрены пунктом 10-2 раздела XIII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Согласно этим правилам, исполнительные действия по взысканию коммунальных долгов с физических лиц приостанавливаются, если должник проживает в территориальной громаде, которая:

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расположена в районе боевых действий;

находится или находилась во временной оккупации;

находится или находилась в окружении или блокаде.

Речь идет о громадах, включенных в установленный законодательством перечень.

Что должны объяснить коммунальщики

Украинцы имеют право знать, за что именно платят деньги и откуда берутся суммы в счетах. Если вдруг появился долг за свет, газ, воду или отопление, можно потребовать объяснений, как его начислили. Также потребители могут узнать, из чего складывается тариф, почему его планируют повысить и как менялась стоимость услуг за последние пять лет.

Поставщики также обязаны предоставлять информацию о предыдущих объемах потребления, платежах, льготах и субсидиях.

Кроме того, жители могут проверить, на что коммунальные предприятия тратят полученные деньги. Они должны сообщать, какие сети собираются ремонтировать, когда будут проводить работы, сколько это будет стоить и откуда возьмут средства. Информацию о тарифах и дополнительных услугах должны обновлять ежемесячно, а годовые отчеты об использовании средств — подавать до конца первого квартала.

Ранее Новини.LIVE писали, что суд отказал украинцу, который требовал от коммунальщиков 42 100 гривен за поврежденное жилье и ремонт кровли. У него был долг за содержание дома, а причинно-следственную связь между бездействием предприятия и всеми убытками доказать он не смог.

Также Новини.LIVE рассказывали, за какие расходы при аренде квартиры отвечает владелец, а какие должен оплачивать жилец. Например, поверка счетчиков обычно лежит на владельце. Повысить арендную плату без согласия арендатора можно только в соответствии с условиями договора. Поэтому перед оплатой дополнительных счетов стоит проверить условия договора, а все переводы и требования владельца сохранять в качестве доказательств.