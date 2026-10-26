Людина тримає комунальну платіжку. Фото: Новини.LIVE

Українці щомісяця отримують платіжки за світло, газ, воду та опалення. Але далеко не всі знають, з чого складаються ці суми та на що комунальники витрачають гроші. Насправді споживачі мають право отримати таку інформацію. Можна дізнатися, як розраховують тарифи, звідки взявся борг і які ремонти планують проводити за кошти мешканців. Закон зобов'язує постачальників відкривати ці дані.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Lexinform.

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Яку інформацію комунальники повинні надавати споживачам

В Україні діє Закон "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення". Зокрема, українці можуть дізнатися:

з чого складається тариф на світло, газ, воду чи опалення;

чому планують підвищити вартість послуг;

як змінювалися складові тарифів протягом останніх п'яти років;

скільки грошей підприємство витрачає на ремонт і розвиток мереж;

які роботи заплановані та коли їх мають виконати;

як розрахували борг за комунальні послуги.

Також споживач має право отримати інформацію про власні платежі, попередні обсяги споживання, нараховані пільги та субсидії. Наприклад, якщо в платіжці раптом з'явився борг, можна вимагати пояснення у комунальників.

Чи можна перевірити, куди витрачають гроші за комуналку

Постачальники зобов'язані оприлюднювати свої інвестиційні програми. У них має бути сказано, які мережі планують ремонтувати, де проводитимуть роботи та звідки братимуть гроші. Також підприємства повинні звітувати про використання коштів. Річні звіти подають до кінця першого кварталу.

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Інформацію потрібно регулярно оновлювати. Наприклад, дані про тарифи та вартість додаткових послуг — щомісяця. Окремі показники заборгованості й вартості послуг — щокварталу, а порівняння тарифів за попередні роки — щороку. Закон також передбачає доступ до певних технічних даних про мережі, зокрема їхню завантаженість і можливості підключення.

Що робити, якщо комунальники приховують інформацію

Якщо постачальник відмовляється пояснювати нарахування або давати дані, споживач має право вимагати їх відкриття. За незаконну відмову, затримку відповіді, надання неповної чи неправдивої інформації посадовцям загрожує адміністративна відповідальність за статтею 212-3 КУпАП.

Шукати інформацію про тарифи та роботу підприємств можна на офіційних сайтах постачальників, інформаційних стендах в абонентських відділах, у платіжках та особистих електронних кабінетах. Частину даних також публікують місцеві ради та НКРЕКП.

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