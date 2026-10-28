Підписання договору оренди. Фото: Magnific

Оренда квартири може обійтися дорожче, ніж людина розраховувала спочатку. Крім щомісячної плати та комуналки господарі іноді вішають на мешканців додаткові витрати, або вирішують підвищити оренду. Відомо, за що орендар справді повинен платити та як захиститися від незаконних вимог.

Про це розповів адвокат Владислав Дерій на порталі Юристи.UA, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чи повинен орендар платити за повірку лічильників

До юристів звернувся українець, який опинився у подібній ситуації. Він розповів, що винаймає квартиру, за яку щомісяця платить 10 000 гривень. Але власник житла постійно вимагає від нього додаткові гроші.

Спочатку господар захотів, щоб мешканець оплатив перевірку газових лічильників. Рахунок за ці роботи виставило ОСББ. Згодом власник вимагав, щоб чоловік сам організував повірку лічильника води, причому зробив це якнайшвидше та власним коштом. Орендар почав заперечувати і тоді господар підвищив плату за квартиру на 2 000 гривень.

Чоловік підозрює, що його спеціально примушують виїхати. Під час заселення він уже віддав власнику заставу за один місяць проживання. Ще 10 000 гривень довелося заплатити рієлтору за пошук квартири. Тепер орендар побоюється, що його виженуть, заставу залишать собі, а квартиру знову здадуть іншій людині й отримають новий прибуток.

Читайте також:

Адвокат пояснив, що зазвичай за повірку та обслуговування лічильників платить власник квартири. Людина, яка винаймає житло, оплачує воду, газ, світло та інші комунальні послуги, якими користується.

Але є нюанс. Якщо під час заселення орендар підписав договір, у якому погодився сам оплачувати повірку лічильників, власник може посилатися на цей пункт. Якщо ж в договорі нічого не сказано, мешканець має право відмовитися.

Чи може господар підвищити оренду без згоди мешканця

Власник квартири не може поставити орендаря перед фактом і вимагати додаткові гроші. Спочатку треба подивитися, про що домовилися під час заселення. Якщо в договорі написано, що господар може підвищувати оренду, наприклад, попередивши мешканця за 30 днів, тоді потрібно враховувати цю умову.

А якщо про підвищення ціни там нічого немає, власник повинен домовитися з орендарем. Тому, якщо чоловік погоджувався платити 10 000 гривень на місяць, а господар раптом захотів 12 000 гривень, орендар може відмовитися від підвищення. Він має право й надалі платити стару суму до закінчення договору, якщо той не дозволяє власнику самостійно змінювати ціну.

Як захиститися від додаткових вимог власника

Адвокат радить насамперед уважно перечитати договір оренди. Особливо ті пункти, де написано, хто оплачує ремонт та обслуговування квартири, чи можна підвищувати плату, за яких обставин мешканця можуть попросити виїхати раніше та коли повертають заставу.

Також варто дотримуватися кількох правил:

Спілкуватися з господарем письмово. Якщо власник вимагає додаткові гроші або підвищує оренду, краще обговорювати це в месенджері. Так залишаться повідомлення, які за потреби можна буде показати в суді. Зберігати підтвердження всіх платежів. Краще переказувати гроші на рахунок і писати, що це оплата оренди за конкретний місяць. Якщо платите готівкою, просіть розписку. Платити суму, про яку домовилися. Якщо договір не дозволяє власнику самостійно підвищувати оренду, мешканець може продовжувати платити стару ціну. Зберегти документи про заставу. Вони знадобляться у суді, якщо господар відмовиться повертати гроші після виселення.

Якщо господар здає квартиру неофіційно та приховує доходи, можна також повідомити про це податкову службу.

Чи можна покарати власника та рієлтора за шахрайство

Чоловік припускає, що господар і рієлтор можуть діяти разом. На його думку, власник навмисно створює проблеми, щоб мешканці швидше виїжджали. Після цього квартиру знову здають, а рієлтор отримує чергову комісію.

Адвокат пояснив, що довести таку змову буде складно. Для звинувачення у шахрайстві потрібні докази, а не підозри.

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть сусіди вимагати прибрати камеру відеоспостереження з під’їзду. Для монтажу обладнання на спільних конструкціях може знадобитися рішення співвласників будинку. Якщо камера постійно фіксує, коли сусіди виходять з дому та кого запрошують у гості, вони можуть звернутися до суду й вимагати демонтажу.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде із завдатком за квартиру, якщо продавець раптом передумає її продавати. Адвокат пояснив, що за розпискою покупець зазвичай може повернути лише свої гроші. Щоб отримати вдвічі більше, потрібно правильно оформити договір, а за додаткові збитки — надати докази.